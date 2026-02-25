1股台積電（2330）都沒有別太難過？阿格力：因為9成以上的台灣人都無

快訊

台積電股價狂飆破2000元，阿格力揭露「全台9成國人未直接持股」的數據，巧妙安慰了廣大沒上車的空手投資人。記者林澔一/攝影
台股護國神山台積電（2330）不斷創高，今日收盤價來到2015元，距離股票代號2330越來越近。看著股價狂飆，空手投資人難免感到心酸，不過財經達人阿格力特別發文安慰大家，直言沒有買的人不要難過，因為從數據來看，其實多數人跟你一樣都在場外。

阿格力指出，根據最新統計台積電總股東人數為198萬人，若假設全部都是台灣人，代表有9成以上國人並沒有直接持有台積電。此外，從股權分佈來看，外資持股約72.5%，自然人僅占約12.2%。這番話引起不少共鳴，有網友留言稱讚「阿格力也太會安慰人了人真的很好欸」，也有人回應「阿格力 我有被安慰到^^」，還有人一針見血表示這根本是「洋積電」。

不過，也有網友指出，雖然直接持有台積電個股的人不多，但透過ETF投資其實早已間接參與。有留言反駁空手說法，「誰說我沒買，我的ETF裡幾乎都有台積電耶！」顯示不少投資人是以ETF方式布局。

針對阿格力分享的台積電股東天梯排行榜，留言區也成了股東報數現場。有網友自嘲「我是12.2%裡面的奈米股東」，有人驚喜表示「哇前24%」，也有人分享自己的名次是「比前標再好一點」。阿格力本人則回覆「我在股東天梯算前面XD 繼續爬」，鼓勵大家持續累積。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 2330台積電

