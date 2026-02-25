快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
台股狂飆突破35521點創歷史新高，證券公會理事長陳俊宏看好半導體動能，樂觀預期「5萬點不是問題」。記者余承翰／攝影
台股狂飆突破35521點創歷史新高，證券公會理事長陳俊宏看好半導體動能，樂觀預期「5萬點不是問題」。記者余承翰／攝影

台股25日盤中一舉衝破3萬5千點大關，最高來到35,521點，再寫歷史新高。對此，元富證券董事長、證券商業同業公會理事長陳俊宏受訪時直言，台股後市樂觀可期，甚至喊出「5萬點不是問題」，還幽默表示「跟我的體脂肪一樣」，一番話立刻引發市場熱議。

陳俊宏表示，近期有朋友告訴他台股「5萬點不是問題」，理由是美股道瓊工業指數突破5萬點後，美國總統川普更喊出任期內挑戰10萬點。他轉述朋友說法指出，「川普都喊到10萬點了，台股有什麼困難。」

不過他也強調，台股攻上5萬點仍有前提條件，包括半導體與AI產業持續強勁發展，以及權值股維持上行動能。他指出，台積電每上漲1元，約可帶動大盤8點，若權王持續走高，5萬點只是時間問題，但未必會在今年實現。

部分網友對此表達信心，「穩了」、「各位 台股五萬點要來了」、「遲早的 大家都知道」、「去年大家討論3W會多久到 現在已經35K了」，也有人加碼喊更高，「我喊10萬」、「上看10萬點吧 台積電1萬元不是夢」、「一天都可以1000點了，三月4萬見」，樂觀氣氛明顯。

但也有不少網友認為過於誇張或語帶調侃，「丸了」、「完啦 一片樂觀」、「講幹話，20年後五萬也算說對」、「怎麼不喊10萬 都喊爽的」、「體脂真怪的比喻」、「這種地獄梗隔天心肌梗塞就好笑了」，甚至有人直言「才喊五萬 不夠看」，顯示市場對高點預測看法分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 大盤 半導體 美國 道瓊

延伸閱讀

存債感大升級！00988B進軍月配債券市場 全台首創鎖定7.5％高票息債券

台積電（2330）「蛋清」囉！阿格力：不要太預設立場ADR來看已到2400元

台積電外資喊「買進、調高目標價」卻狂賣？3大真實原因曝光：散戶這樣做就能贏

小資族瘋搶！009816再爆74萬張天量…台股創高帶旺科技半導體ETF行情

相關新聞

1股台積電（2330）都沒有別太難過？阿格力：因為9成以上的台灣人都無

台股護國神山台積電（2330）不斷創高，今日收盤價來到2015元，距離股票代號2330越來越近。看著股價狂飆，空手投資人難免感到心酸，不過財經達人阿格力特別發文安慰大家，直言沒有買的人不要難過，因為從

台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

台股25日盤中一舉衝破3萬5千點大關，最高來到35,521點，再寫歷史新高。對此，元富證券董事長、證券商業同業公會理事長陳俊宏受訪時直言，台股後市樂觀可期，甚至喊出「5萬點不是問題」，還幽默表示「跟我

神預言台股3萬6剩一小點距離！郭哲榮卻示警：漲太快了不健康

分析師郭哲榮表示，台股連兩日出現大幅上漲走勢，前一日大漲1000點，今日再漲800多點，盤中最高來到35521點，再度改寫歷史新高。他指出，自己是率先預告今年台股將上攻3萬6的分析師，如今距離目標僅差

怪奇散戶愛擁弱勢股成心頭好？選股達人：我只會加碼買進「贏家型成長股」

在重新評估每一項投資標的時，不該老是執著於它過去的價位是多少…

麻吉大哥持續做多以太幣…傳虧逾9億！網熱議「到底多有錢」酸本多終勝

加密市場走弱之際，比特幣跌破6.5萬美元、以太幣失守1900美元，鏈上團隊Lookonchain稱美籍台裔歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成仍持續加碼以太幣多單，累計虧損逾2880萬美元、約新台幣9億元。消息被轉貼至PTT股板後，討論焦點轉向「大哥資金量」與「為何不止損」，不少網友以戲謔口吻形容他像是在和「最終boss清算」對戰。

狂！台積電飆破2000元…持50張躋身億萬俱樂部 網：下周就2330了

台積電（2330）昨日盤中衝上1975元，直逼2000元整數關卡，引發市場熱議；而今天股價更正式站上2000元大關，再寫歷史新頁。隨著股價突破天花板，根據集保結算所資料，持有50張以上的股東已接近億元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。