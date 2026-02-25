台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

台股25日盤中一舉衝破3萬5千點大關，最高來到35,521點，再寫歷史新高。對此，元富證券董事長、證券商業同業公會理事長陳俊宏受訪時直言，台股後市樂觀可期，甚至喊出「5萬點不是問題」，還幽默表示「跟我的體脂肪一樣」，一番話立刻引發市場熱議。

陳俊宏表示，近期有朋友告訴他台股「5萬點不是問題」，理由是美股道瓊工業指數突破5萬點後，美國總統川普更喊出任期內挑戰10萬點。他轉述朋友說法指出，「川普都喊到10萬點了，台股有什麼困難。」

不過他也強調，台股攻上5萬點仍有前提條件，包括半導體與AI產業持續強勁發展，以及權值股維持上行動能。他指出，台積電每上漲1元，約可帶動大盤8點，若權王持續走高，5萬點只是時間問題，但未必會在今年實現。

部分網友對此表達信心，「穩了」、「各位 台股五萬點要來了」、「遲早的 大家都知道」、「去年大家討論3W會多久到 現在已經35K了」，也有人加碼喊更高，「我喊10萬」、「上看10萬點吧 台積電1萬元不是夢」、「一天都可以1000點了，三月4萬見」，樂觀氣氛明顯。

但也有不少網友認為過於誇張或語帶調侃，「丸了」、「完啦 一片樂觀」、「講幹話，20年後五萬也算說對」、「怎麼不喊10萬 都喊爽的」、「體脂真怪的比喻」、「這種地獄梗隔天心肌梗塞就好笑了」，甚至有人直言「才喊五萬 不夠看」，顯示市場對高點預測看法分歧。

