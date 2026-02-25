神預言台股3萬6剩一小點距離！郭哲榮卻示警：漲太快了不健康

分析師郭哲榮表示，台股連兩日出現大幅上漲走勢，前一日大漲1000點，今日再漲800多點，盤中最高來到35521點，再度改寫歷史新高。他指出，自己是率先預告今年台股將上攻3萬6的分析師，如今距離目標僅差約400點。

不過，郭哲榮也提醒，雖然方向看對，但目前漲勢過快並不健康。他指出，兩天合計上漲近2000點，乖離率迅速擴大，若一路噴出至3萬6甚至4萬點，後續修正速度可能相當劇烈。他認為「先下後上」的走勢較為長久，若此處出現回檔修正，反而是較健康的發展。

他同時指出，市場資金輪動明顯，部分族群表現分歧，加上國際市場消息影響，盤勢波動可能加劇。接下來市場焦點將放在輝達財報，郭哲榮提醒，市場對營收與財測預期已相當高，只要略低於市場標準，股價就可能出現明顯波動。

此外，目前空單規模偏高，也增加短線震盪風險，因此他表示目前維持較高現金水位，以因應可能發生的劇烈震盪。

他進一步表示，不僅台股，韓股與日股近期也同步創高，相較之下，美股表現較為疲弱，主因在於市場出現對AI發展過快的疑慮報告，對軟體類股造成壓力，而以硬體為主的亞洲股市則相對強勢。他認為，這也是近期台股強勢的重要背景因素之一。

最後，郭哲榮強調，股市永遠都有機會，投資人不必因為短線兩天急漲而焦躁。他指出，目前重點在於等待較佳進場時機，一旦出現修正，將視情況重新布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。