想等大拍賣…股價跌到谷底再撿便宜 知名理財網站創辦人踩雷：報酬率-92%

把握大機會比撿便宜重要

山謬爾．詹森（Samuel Johnson）說：「語言是思想的外衣。」我熱愛主修英國文學，因為它讓我得以信手拈來這類持續賦予我更多價值的文句。我們的思考品質經常和我們使用的語言息息相關。

相反的，我們使用的語言品質經常會影響到思考品質。仔細檢視自己的措辭以及其他人選擇使用的文字，語言真的很重要，它的價值高到「千金不換」，但它既抽象且實際上毫無重量可言。

本文摘自《百倍成長股投資法》 「撿便宜」一詞就是個好例子。很多投資人很愛這個詞，跟零售商的「打七折」標示一樣，對投資人有著莫大的吸引力。投資人隨時都在為搶購大拍賣的股票做準備。如果你在一檔股票100美元時很喜歡它，你一定會更愛52美元的它。何況撿便宜有時候真的能撿到寶，那樣的時刻堪稱逢低買進者的極樂世界。

撿便宜機會不常見

不過，這種能讓你獲得極樂的撿便宜機會並不常見。在此同時，市場其實是一路上漲的，每三年當中有兩年上漲，而且幾乎每隔十年都呈現上漲。何況很多優異的百倍股都是以新創企業的姿態問世，這種企業的定價從頭到尾都不便宜，卻為我們帶來一生難得一見的絕佳投資機會。

正因如此，我偏好「機會」這個詞。我不尋求撿便宜，我只尋求機會。對我來說，「機會」帶來的驚人市場報酬，向來比「撿便宜」的潛在報酬多非常多。

如果你一開始就有尋求「機會」的打算，找到「機會」的機率就可能高很多。如果你把新資金投入現有投資標的時能秉持這樣的心態，結果會讓你非常受用。習慣(向上加碼，而非向下攤平) 是要追求機會，而不是撿便宜。

我希望你清楚了解我的意思。你了解我的意思是一回事，感受它並針對它採取行動則是另一回事。所以，我要再提出一個問題，幫你克服這個難關……

不要等谷底。你想在谷底買進嗎？很多投資人很想這樣做，但我不想。

苦等谷底可能錯過好股票

首先，某些股票永遠不會跌到谷底，或至少不會在谷底停留很久。如果你順著這個邏輯推理就會發現，這些股票通常是績效最好的股票，畢竟這些股票從未暴跌到谷底，對吧？那也意味著如果你一直乾等谷底的到來，絕對會錯過一路上漲的股票。我寧可要一路上漲的股票，也不要苦等谷底的到來。

一味想在谷底逢低買進的人，很可能會錯過這個世代或任何一個世代績效最好的股票，甚至更糟的是，事後不得不「追高」買進那些股票。2000年代中期以來，奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）一直是「萬里富精選百倍股」中表現最突出的股票之一，這檔股票是我優秀的同事瑞克．穆納瑞茲（Rick Munarriz）在2007年1月17日推薦的（目前我們繼續持有）。瑞克挑上奇波雷的成本價很令人印象深刻：1.212美元。

滿腦子只想等待谷底再買進這檔股票的人，在瑞克推薦這檔股票六個月後的7月中旬有一次機會。當時這檔股票淪落到「大拍賣」的命運，從每股1.80美元下跌11％，到1.60美元。

但那次大拍賣只為期兩個星期，想買的人得精準把握那個時機。或許有少數人真的把握住那次時機，在1.60美元的谷底價逢低買進。然而，別忘記我們的成本基礎只有1.212美元，這表示即使是在谷底承接的人，比起我們先前趁著它上漲時就買進的人，還是多付出33％。

對比之下，那一年我和同事最糟的三檔選股：賽諾龍（Syneron Medical，股票代號ELOS）、動力保護（Force Protection，股票代號FRPT）以及瓊斯蘇打（Jones Soda，股票代號JSDA），倒是在2007 年間出現過很多次跌幅介於30％至40％的「谷底」。

小心錯過成長股

因此，喜歡等到股價跌到谷底再撿便宜的投資人，那一年應該輕易就會買到這三檔績效表現差勁的股票。這三檔在那個驚濤駭浪的市場環境中精選出來的爛股，其中有兩檔還是本人選的，最後的報酬率分別是-77%、-92%與-82%。

但一般人就是這麼展開選股歷程的：選股、錯過成長股、買進賠錢貨、虧本，然後黯然退出市場。最後乾脆雙手一攤，說：「選股不適合我。」……並且繼續等待谷底到來。本書目的就是要糾正那樣的觀念與行為。

