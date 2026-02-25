狂！台積電飆破2000元…持50張躋身億萬俱樂部 網：下周就2330了

台積電（2330）昨日盤中衝上1975元，直逼2000元整數關卡，引發市場熱議；而今天股價更正式站上2000元大關，再寫歷史新頁。隨著股價突破天花板，根據集保結算所資料，持有50張以上的股東已接近億元身價，合計達9777人，短短一年半新增超過4077位「億萬股東」，PTT股板也瞬間沸騰。

報導指出，截至2月13日，台積電股東總數約198萬人，其中零股族高達151萬人。不過真正引發話題的是，持有50至1000張的股東合計9777人，若扣除千張以上法人，仍有8243人。對比2023年底須持有169張才有機會破億，如今只需50張即可接近億元身價，股價三年翻倍，創富速度驚人，也帶動外商銀行與資產管理業者積極布局財管市場。

不少網友羨慕又振奮，直呼「賺錢賺錢！」、「羨慕」、「昨天加碼一張 現在剛好50張 嘿嘿」，也有人看好後市「下週就2330了」、「股票這種東西 選好標的 越早買越好」。還有股友笑稱「8張路過 連50張零頭都不到」、「我有50....股」，在熱鬧氣氛中自嘲參與。

但質疑聲浪同樣不少，「中大樂透概念嗎」、「最低標50張是三小」、「千張以下應該也一堆法人或投資公司吧？」、「這算法...」、「算這沒屁用…」；更有擔憂泡沫風險者直言「史上最大泡泡即將破裂」、「養套殺」、「當泡泡越來越大時 泡泡一旦破掉」。也有人酸言「台股只剩我還沒賺錢」、「是不是只有我還是負的嗚嗚嗚」，情緒兩極。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。