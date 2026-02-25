快訊

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

學測成績公布五標一次看 數A五標均略升、滿級分人數略減

台積電（2330）「蛋清」囉！阿格力：不要太預設立場ADR來看已到2400元

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電站上2000元！阿格力換算ADR已達2400元，強調無論AI誰贏台積電都是最大交集。記者余承翰／攝影
台積電站上2000元！阿格力換算ADR已達2400元，強調無論AI誰贏台積電都是最大交集。記者余承翰／攝影

台積電（2330）股價站上2000元關卡，再度刷新市場想像空間。投資達人阿格力在臉書發文直言，「蛋清（台語）」這個梗恐怕要換新的了，並提醒若以ADR換算，價格早已來到2400元水準。

阿格力指出，台積電股價來到2000元，市場討論再度升溫。他強調，如果參考台積電ADR表現，價格其實已經觸及2400元，顯示國際資金對其評價並未停歇。他認為，不論AI最終由哪個陣營勝出，台積電都是產業鏈的關鍵交集，「畢竟不管AI是哪個陣營勝出，台積電還是市場交集。」

貼文曝光後，不少網友對台積電續創高價感到興奮，也有人選擇加碼參與。有網友留言表示「再加一點零股好了....」、也有人直呼「真的是出乎預料之外」、還有人簡單回應「邁向2330」。此外，也有趣味回應如「卵清wwwwww 虧你想得到XDDDD」，顯示市場氣氛偏向樂觀與玩笑並存。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

風險 2330台積電 AI

延伸閱讀

009816跟0050今天皆大漲…該選誰？清流君：焦點不該放在「配息與否」

009816爆量卻現2％溢價⋯股民憂買貴了！網勸等穩定再買

台積電狂飆誰理高股息…00878配息回血0.42元！拆解平準金揭秘下次穩領0.4真相

009816怪物新人爆紅！懶錢包「內扣費力壓」：0050規模需2.27兆才能追平

相關新聞

台股大漲927點登歷史第二！網平常心：點位高正常「看漲幅才準」

台股24日大漲927.56點，收在34700.82點，創「單日漲點」歷史第二高，成交量達8370.67億元。PTT股板有網友貼出證交所(TWSE)統計的「前十大漲點紀錄」與「漲幅排行」，並好奇「不知道外資會不會又創紀錄」，引發網友熱議，有人驚嘆高點位仍能拉出大漲，也有人直言「看點數沒啥意義，要看漲幅」。

台積電（2330）「蛋清」囉！阿格力：不要太預設立場ADR來看已到2400元

台積電（2330）股價站上2000元關卡，再度刷新市場想像空間。投資達人阿格力在臉書發文直言，「蛋清（台語）」這個梗恐怕要換新的了，並提醒若以ADR換算，價格早已來到2400元水準。 阿格力指出

謝金河曝婆媽長抱台積電變富豪！Dcard網友狠酸倖存者偏差：本來就超有錢吧？

財信傳媒董事長謝金河日前分享，長期持有台積電的投資人多為家庭主婦或基層公務員，早年以200至300元價格持續買進，數十年累積數百張，如今身價驚人。相關內容被轉貼至Dcard股票板後，引發網友討論「身邊買台積電的都是什麼人」，也掀起對存股神話與真實性的質疑。

台股開紅盤狂飆、站上三萬四！專家示警「15％全球關稅」風險

台股經過長達11天的農曆新年休市，今（23）日迎來開紅盤，仍展現強勁補漲力道！儘管受到川普對等關稅及地緣政治變數干擾，開盤小漲57.31點，但在台積電（2330）ADR走揚與AI需求續強等權值股集體點

看星巴克連6周股價差就拋售？ 投資網站創辦人揭「百倍股」選股策略

從1990年代中期網際網路剛開始萌芽，一直到它崛起成為我們這個時代的重磅級技術，…

美國停收「IEEPA關稅」通膨轉向？網喊：美股美債比特幣要噴了

美國海關及邊境保衛局（CBP）宣布自美東時間2月24日00:01起停止徵收先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的關稅，引發PTT股板熱議。網友以「通膨救星」形容政策轉折，追問美股、美債、比特幣是否將「一起開噴」，並關心「最新的15%是不是還在」；推文則一邊笑稱「美國海關是不是有點忙」，一邊討論這到底算利多還利空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。