台積電（2330）「蛋清」囉！阿格力：不要太預設立場ADR來看已到2400元

台積電（2330）股價站上2000元關卡，再度刷新市場想像空間。投資達人阿格力在臉書發文直言，「蛋清（台語）」這個梗恐怕要換新的了，並提醒若以ADR換算，價格早已來到2400元水準。

阿格力指出，台積電股價來到2000元，市場討論再度升溫。他強調，如果參考台積電ADR表現，價格其實已經觸及2400元，顯示國際資金對其評價並未停歇。他認為，不論AI最終由哪個陣營勝出，台積電都是產業鏈的關鍵交集，「畢竟不管AI是哪個陣營勝出，台積電還是市場交集。」

貼文曝光後，不少網友對台積電續創高價感到興奮，也有人選擇加碼參與。有網友留言表示「再加一點零股好了....」、也有人直呼「真的是出乎預料之外」、還有人簡單回應「邁向2330」。此外，也有趣味回應如「卵清wwwwww 虧你想得到XDDDD」，顯示市場氣氛偏向樂觀與玩笑並存。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。