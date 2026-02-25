謝金河曝婆媽長抱台積電變富豪！Dcard網友狠酸倖存者偏差：本來就超有錢吧？

財信傳媒董事長謝金河日前分享，長期持有台積電的投資人多為家庭主婦或基層公務員，早年以200至300元價格持續買進，數十年累積數百張，如今身價驚人。相關內容被轉貼至Dcard股票板後，引發網友討論「身邊買台積電的都是什麼人」，也掀起對存股神話與真實性的質疑。

一名網友在Dcard貼文轉述，謝金河提到，一名朋友的母親當年約260元買進台積電，長期存股至今累積數百張；另有梅山鄉公所退休人員，30多年將部分薪水固定投入台積電，未看財報、不談技術面，單純相信台灣與台積電，最終成為地方傳奇。原PO感嘆，這些人並非金融背景出身，卻靠紀律與時間創造可觀資產，直言「真的藏富於民」，也好奇為何現在較少聽到年輕人長期持有台積電。

不過留言區質疑聲浪不小。有人直言「倖存者偏差」，反問「傻傻買HTC的人現在怎麼樣？」；也有人指出台積電1994年才上市，距今約31年，質疑「30多年」說法是否誇大。更有網友拆算成本，若平均260元、持有數百張，動輒需投入數千萬元，「不是買了台積電才有錢，而是一開始就很有錢」，對故事真實性打上問號。

另有網友分享自身或親友案例，有人提到伯父買聯發科、伯母買台積電，各持有百餘張，退休後生活無虞；也有銀行員親戚「一輩子只買不賣」，部分股票成為壁紙，但部分飛天，最終仍大幅獲利。不過也有人坦言，家人曾在200至300元持有數十張，卻因進出操作張數減少，顯示長抱並不容易。

此外，有人指出過去台積電被視為「大牛股」，散戶更愛買中鋼等低價股，直到零股交易普及後，小資族才開始存台積電；也有人提到早年外資持股比重高達八成，自己因此跟隨買進。整體而言，討論從「誰在買台積電」延伸至資金門檻、長期持有難度與投資紀律，顯示存股神話背後，仍夾雜現實條件與時代背景的差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。