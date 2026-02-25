麻吉大哥持續做多以太幣…傳虧逾9億！網熱議「到底多有錢」酸本多終勝

加密市場走弱之際，比特幣跌破6.5萬美元、以太幣失守1900美元，鏈上團隊Lookonchain稱美籍台裔歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成仍持續加碼以太幣多單，累計虧損逾2880萬美元、約新台幣9億元。消息被轉貼至PTT股板後，討論焦點轉向「大哥資金量」與「為何不止損」，不少網友以戲謔口吻形容他像是在和「最終boss清算」對戰。

根據媒體報導指出，Lookonchain監測顯示黃立成在市場下跌時仍維持多頭部位，持有1700枚以太幣、價值約321萬美元，清算價約1818.74美元，並提到其部位曾再度部分遭清算。由於加密資產波動大、槓桿交易風險高，相關資訊一出也再度引發外界關注名人交易行為與市場情緒的連動。

一名網友在PTT貼文中補充黃立成過往事業背景，提到其2015年創辦17直播、2016年創辦SWAG，並以「乙太幣賠了9億、手上還有1700枚」為題，連發兩問「他多有錢？他怎麼那麼有錢？」直言難以想像一般投資人面對巨額浮虧仍能持續加碼，帶出對其財力、現金流與投資策略的好奇。

留言區多數網友把黃立成描繪成「本多終勝」式凹單代表，認為「本多終勝，繼續凹下去」、「現金流很多賠不完」、「人生封頂，這些都是零用錢」，也有人點名其平台抽成能力，稱「孝子課金」足以支撐長期投資消遣；另有不少推文延續其外號梗，狂刷「unlimited penis works」、「還有一根」等調侃，並以「清算之王」形容其屢遭清算仍加碼的操作風格。

不過也有網友提出不同解讀與延伸質疑，有人直言這更像「賭徒」行為，認為幣市轉空應「換賽道」；另有人推測可能存在對沖或「另一個帳號做空」的對作策略，甚至以「白手套」「洗什麼」等字眼暗示背後動機，引來「窮人替富豪煩惱」的反擊聲浪。整體而言，討論從名人虧損新聞，迅速擴散到資金來源、風控紀律與幣圈槓桿文化的爭辯，熱度持續延燒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。