台股大漲927點登歷史第二！網平常心：點位高正常「看漲幅才準」

台股24日大漲927.56點，收在34700.82點，創「單日漲點」歷史第二高，成交量達8370.67億元。PTT股板有網友貼出證交所(TWSE)統計的「前十大漲點紀錄」與「漲幅排行」，並好奇「不知道外資會不會又創紀錄」，引發網友熱議，有人驚嘆高點位仍能拉出大漲，也有人直言「看點數沒啥意義，要看漲幅」。

一名網友在PTT整理資料指出，台股單日漲點第一名為2025/04/10，收盤19000.03點、上漲1608.27點，漲幅9.25%；今日則以927.56點居第二。若以漲幅觀察，除2025/04/10居冠外，榜單多集中在1990至1991年間，單日約6.7%上下的漲勢頻繁出現，顯示不同年代在漲跌幅限制與市場環境下，對「大漲」的體感差異。

原PO貼文後，討論焦點迅速回到2025/04/10「1600點那天」。不少人回憶當日「開盤即收盤」、「漲停鎖死」的極端走勢，有人形容「前幾天跌停鎖死、後面又漲停鎖死」，也有人分享抄底成功「超爽」，但也有網友直言「那天買不到啊，全部鎖到關盤」，認為見證歷史卻未必能參與。

多數留言則分成兩派：一派強調「漲幅才是強」，認為點位越高、漲點自然放大，「台股到5萬點以上，1600點不難」；另一派反駁只看%也會失真，指出在高成交量、權值股帶動下，「不到3%就第二」仍值得注意，並把今日解讀為「春節補漲」或「把昨天尾盤補回來」，還有人提到「昨天洗盤洗到脫皮」導致賣飛者懊惱。

也有網友把話題延伸到1990年代「整天漲停」的瘋狂景象，提醒當年漲停上限不同，並提及後續大回檔的歷史經驗；另有人看見成交量接近「破兆」想像台股上4萬甚至年底6萬，但也出現「史上最大泡泡即將破裂」等謹慎聲音。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。