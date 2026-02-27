除了輝達或好市多…1表掌握30年內表現最強股票清單 治療睡眠呼吸終止症也上榜

很多優秀股票被忽略

就算你記不住第二部的任何內容，也請設法牢記：每個世代表現最強的股票，大多數都是重要新興產業的領頭羊和先行者。只要你能集中火力研究這些企業，就好像是在一個放養池（stocked pond，也可以翻譯成「股票池」）裡捕魚。下一個世代最優秀的股票就在這個被很多人忽略的小池塘裡自在悠游。

企業能在新興產業率先打破傳統，確實非常令人欽佩，因為它們擁有非凡的本領，能把在車庫裡發想的點子，轉化成股票公開掛牌的企業，並進而引領下一個顛覆現有勢力局面的偉大解決方案！

本文摘自《百倍成長股投資法》 這種企業不僅令人欽佩，這種領先定位本身也成為競爭優勢，就像賽車運動裡的桿位（pole position，指車手透過賽前的排位賽取得有利的起跑位置）。當你取得那樣的定位，彭博（Bloomberg）、CNBC、以及財經媒體圈一定開口閉口都是你，讓你的品牌知名度大增。接下來，不僅最優秀的人才想為你工作，還會有最棒的創投資本家想提供資金。

這些因素再搭配技術優勢、執行速度與高瞻遠矚的管理階層，不僅能幫助一家企業成為領頭羊和先行者，還能讓它持續占有這個地位。這也就是亞馬遜之所以成為亞馬遜，特斯拉之所以成為特斯拉的方式。諸如臉書、輝達和Netflix等領頭羊與先行者，可以成為自我實現的預言（self-fulfilling prophecies）。

先找出潛力產業

為了搜尋具備這項特質的股票，我們可以將它拆成兩部分：公司本身（領頭羊與先行者），以及它創造的產業或所處的產業（重要與新興）。讓我們把這兩部分的順序顛倒，先從產業著手。

只要看一下三十年內表現最強的股票清單，就會發現其中確實有很多企業因開創它們的所屬產業而備受讚譽。這些企業從事的都是重要且新興的業務。仔細看看下面的表格，它涵蓋1995年1月至2024年12月三十年間，並請特別留意公司名稱旁有附加星號的那些企業，也就是在這段期間公開掛牌交易（即股票首次公開發行）的企業。

我在第4章介紹過彈指測試：「如果這家公司在我彈指之後消失，有任何人注意到它消失嗎？有任何人在乎它消失嗎？」這是評估特定企業的業務重要性的絕佳方法。一家在重要新興產業經營事業的創新企業，一定能輕易通過彈指測試。如果企業無法通過這項測試，或許它還值得更進一步探究。但無論如何，無法通過測試的企業都不算百倍股企業。

消費者並不見得普遍知道重要的新興產業有哪些。從事報廢車與二手車線上拍賣業務的科帕特公司，以及持續性正壓呼吸器（CPAP，治療睡眠呼吸終止症的機器）領域的先驅企業瑞思邁等，都是其中的主要例子。

這些企業處於重要但未獲得應有重視的市場，所以多數人根本不知道這些企業的名號。這些技術導向的百倍股或許不像Netflix或蘋果那麼家喻戶曉，備受消費者青睞，卻是重要新興產業不可或缺的參與者。就像更早之前的Netflix和蘋果。

誰能解決老問題或創新技術

如今新技術的開發與運用速度比過去的任何時刻都來得快。網際網路的採納速度比電話更快，而人工智慧的採納速度則比網際網路更快。愈來愈多百倍股正迎面而來，數量可能比過去任何一個時期還多。正因如此，密切留意能解決老問題或能創造新可能性的新技術發展的人，才會獲得那麼大的回報。

在1967年的《畢業生》（The Graduate）電影情節中，一位家族友人拉住年輕的班傑明．布拉多克（Benjamin Braddock，達斯汀．霍夫曼〔Dustin Hoffman〕飾演），用一個英文字向他描述未來的主流：「Plastics（塑膠）。」

塑膠產業確實是當時的尖端技術，它代表技術進步與巨大的經濟機會。時至今日，家庭聚會裡除了幽默的話題和社會評論，家族裡有人可能會同樣急切的把你拉到一旁，告訴你未來的主流將是：「人工智慧。」「基因體學（genomics）。」「永續性。」「量子。」「區塊鏈。」「太空。」「機器人。」

未來在我們眼前無限延伸，那是一片一望無際且充滿無限可能的未知領域。百倍股投資人善於將眼光聚焦在那個未知領域最遙遠的邊緣地帶，從而創造佳績。

不過，彈指測試也提醒我們不要看得過度遙遠。我年輕時曾對奈米技術躍躍欲試，也曾嘗試從中尋找可能在2000年代初期一夜成功的百倍股。如今，過了二十個年頭，我還在等待黎明到來（呃……有人投資冷核融合〔Cold fusion〕嗎？）。幸好我並沒有浪費太多時間或資本去追求這些股票，因為顯然沒有人懷念任何一家在你彈指後消失的奈米技術公司。

總之，彈指測試是研判「重要且新興」的絕佳指南。

（本文摘自《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納 譯者：陳儀)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。