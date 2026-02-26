手中持股能賣嗎？要設定獲利目標價？ 專家籲：該拿「陪榜馬」開刀

你可能會問，「我難道永遠都不能賣出持股嗎？大衛，你有賣過股票嗎？」我曾在我們的第一本書《萬里富投資指南》中，分享我簡單的賣出規則。直到今天，我一直遵守這個原則：

當你找到更好的投資標的，就把錢投資到那一檔標的。

我大致上就是根據這個原則賣出股票。其他書可能會提出一些錯綜複雜的賣出原則，讓讀者感覺他們擁有健全（但有時自相矛盾）的紀律。但愚笨如我，則偏好聚焦在要買什麼，因為所有最重要的決策都和「要買什麼」有關。當你股票買得好、買得對，根本就不需要擁有哈佛大學認證的賣出紀律。

本文摘自《百倍成長股投資法》 但話說回來，當你突然看上一檔比投資組合現有持股更優秀的標的時，還是值得回想一下我提出的簡單賣出原則。這就是為什麼我把賣出原則定位為「投資組合層次」的考量。

我不建議針對個股設定賣出目標價，因為那個方法經常導致投資人過度頻繁交易。不過，如果你從制高點看到馬廄外的馬比起馬廄內的馬更有潛力，該怎麼辦？我們現在就來談該怎麼辦！

如果你找到一些比現有持股更讓你敬重的企業，讓我第一個告訴你：永遠不要停止升級你的投資組合。

我賣出股票的理由，多半是為了釋出資金來買進更符合 原則1（你的投資組合必須體現你對人類未來最美好的願景）的股票。如果現有投資組合未能充分表現那個美好願景，賣出部分現有持股就是合情合理的。

你隨時可以對比賽中場才加入競賽行列（且擁有不公平領先優勢）的新「馬匹」下注！

當你需要釋出資金買進更優質的新股票，首先就該拿超過個人睡眠數字的超額持有部位「開刀」；如果你沒有這個選項，就拿投資組合裡最弱勢的股票「開刀」，也就是你的「陪榜馬」。

很多人經常會選擇以按兵不動的方式來應對已經虧本的投資標的，期待那些部位能自行漲回成本，但我通常卻反其道而行。我總是會想辦法賣掉虧本的弱勢股，特別是接近年底時，這麼做是為了抵消我的資本利得，減輕賦稅負擔。

我向來是所得稅的繳稅大戶，所以，我當然想努力將資本利得稅降到最低。由於百倍股投資法著重於長期持有，當然它是增加財富的絕佳途徑。

如果你目前手上並沒有任何超過睡眠數字的超額持有部位，也沒有適合賣出的「好弱勢股」（注意！這是矛盾修辭），卻仍心心念念於繼續提升投資組合的表現，你就會面臨更艱難的抉擇。

幸好，此時你已經擁有堅實的基礎作為指引，那就是百倍股的六項特質。因為你隨時都能投資，所以，你可以觀察看看，相較於你正在關注的那檔新股票，目前持有的哪些企業再也不能像過去那樣充分體現百倍股的六項特質？通常只要我重新檢視，一定能找到答案。希望你也可以。

（本文摘自《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納 譯者：陳儀)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。