怪奇散戶愛擁弱勢股成心頭好？選股達人：我只會加碼買進「贏家型成長股」
不要設法追回虧損。
在重新評估每一項投資標的時，不該老是執著於它過去的價位是多少，而應該著眼於未來它的價格會變成多少。
不管一檔股票是上漲80％或下跌80％，你都是拿自己的資本去冒險，所以，真正的目標是設法讓你的報酬率更高。
不要對進場價格念念不忘，也不要執著於追回虧損。取而代之的，你應該問問你的新儲蓄：「喂，新儲蓄，未來我要怎麼做才能盡可能好好的投資你？」
過去的利潤和虧損與這個提問完全無關。市場不會在乎你以前花了多少錢買進那檔股票。你的利潤不會有上限，你虧損80％，也沒有非得回到原點的理由。
一般人畏懼實現80％的虧損，所以總是會把錢留在那一檔虧損的股票，甚至可能長抱很多年，即使他們該做的其實是下定決心放棄那檔股票，並順著自己的嗅覺，去尋找接下來真正能創造佳績的投資標的。
你不該用那樣的心態來對待你的新儲蓄，因為那麼做不會成功。
向上加碼，而非向下攤平
我們只選擇加碼贏家型的成長股，加碼世界上目前正在創造佳績的企業，永遠不要反其道而行。
你這麼做的同時也必須理解，多數其他人（包括多數專業人士、以及幾乎所有依規定必須維持分散投資的大型共同基金）都在反其道而行，他們總是會進行再平衡（rebalancing）、向下攤平、「去菁存蕪」，意即賣掉強勢股，加碼買進弱勢股。
若你能取而代之的加碼買進強勢股，就能醞釀更多成長的空間，這將能帶給你和你加碼投入的金錢更大的力量！
（本文摘自《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納 譯者：陳儀)
