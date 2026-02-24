台股開紅盤狂飆、站上三萬四！專家示警「15％全球關稅」風險

台股經過長達11天的農曆新年休市，今（23）日迎來開紅盤，仍展現強勁補漲力道！儘管受到川普對等關稅及地緣政治變數干擾，開盤小漲57.31點，但在台積電（2330）ADR走揚與AI需求續強等權值股集體點火下，稍早指數不斷拉高，盤中指數更一度大漲逾600點、來到3萬4212.38點，突破3萬4大關，續寫盤中歷史新高紀錄。



台股經過長達11天的農曆新年休市，今（23）日迎來開紅盤！儘管受到川普對等關稅及地緣政治變數干擾，開盤小漲57.31點，但在台積電（2330）ADR走揚與AI需求續強等權值股集體點火下，盤中指數更一度大漲逾600點、突破3萬4大關，續寫盤中歷史新高紀錄，展現「馬年開盤、馬到成功」的氣勢。

紅包行情噴發：權值股與高息股共舞

受惠於費城半導體指數與台積電ADR在台股封關期間的漲勢，加上相關產業鏈受關稅影響有限，今日半導體族群成為多頭司令官。台積電（2330）天價再刷新，衝出1935元新天價帶動矽光子、記憶體及伺服器代工族群全面噴發，台達電（2308）持續上攻，一度報出1380元天價、大漲120元。

此外，金融股受惠於1月份獲利亮眼，凱基金（2883）、元大金（2885）等個股也價量齊揚，顯見資金在年後回流意願強烈，投資人預期紅包行情將延續至3月。

觀察上市成交量前十大排行榜包括：友達（2409）、群創（3481）、力積電（6770）、旺宏（2337）、台玻（1802）、華邦電（2344）、凱基金（2883）、南亞（1303）、台新新光金（2887）及聯電（2303）

證券法人指出，台股今天開紅盤，技術指標黃金交叉向上，代表短線動能強，有實質買盤支撐，後續關注美國總統川普對各國改課徵15％全球性關稅、OpenAI算力支出下修等因素影響。

專家解讀：關稅 15％ 衝擊「利空鈍化」

美國最高法院在2月20日裁定川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的廣泛關稅違法，促使川普轉用貿易法第122條款推出15％臨時性全球關稅（122條款）。川普宣稱，這項新措施目的在取代原有政策，同時針對特定產業及國家加徵國家安全關稅，以應對所稱的不公平貿易行為。

法人認為，市場對關稅利空已逐漸鈍化，當前的「15％封頂」反而讓稅率不確定性降低，利於具備不可替代性的台灣高階製程產業。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇則分析，對台灣產業而言，先前拍板的台美貿易協議仍可確保「232條款｣涵蓋的產品，主要是汽車跟半導體具有優勢。但之前簽15％封頂，等於台灣傳產業在美國貿易伙伴中追上最低稅率，但現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率是MFN（最惠國待遇）＋122條款，會跟大多數國家一樣（沒跟美國簽自貿協議的國家），但就會高於有簽自貿協議的國家。原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢就降低了。

風險警示：類股分化、傳產優勢面臨洗牌

儘管大盤氣勢如虹，分析師仍提醒投資人應「居高思危」。隨著指數邁向高檔，短期內需警惕以下兩大風險：

一、傳產競爭力削弱：

李鎮宇指出，雖然半導體與汽車零件受台美協議保障，但一般傳產（如成衣、工具機）在122條款下，台灣原本優於東南亞的關稅優勢將縮減，需警惕毛利流失。

只是，台灣自行車業者銷美的自行車產品大多在台灣組裝生產，受台灣關稅的影響較大，台灣關稅為15％且不疊加，相對仍低於中國，台灣業者的優勢仍然存在，因此新關稅的影響有限。

就運動休閒產業而言，運動服飾業者大多在越南、印尼等國設廠生產，這些國家原來的關稅皆高於15％的最新稅率，因此新稅率有利於提高品牌廠的拉貨意願。

二、國際變數加劇震盪：

儘管開紅盤氣勢強勁，但多項地緣政治與宏觀經濟變數仍可能加劇台股高檔震盪。

首先，地緣政治局勢緊張，川普政府近期對伊朗發出軍事行動威脅，引發能源與供應鏈疑慮。緊接著，川普將於2月24日發表國情咨文，揭示最新國家治理方針；25日AI巨頭輝達（NVIDIA）將發布財報，隨後還有聯準會的FOMC利率會議，市場觀望氣氛濃厚。

輝達估值步入「低基期」：財報與黃仁勳評論成關鍵

值得注意的是，輝達股價在前兩季財報發布後均出現回落，導致估值大幅修正。目前輝達預期本益比已降至約24至25倍，不僅接近五年低點，更遠低於五年平均約38倍的水平。

市場分析認為，若此次輝達財報數據亮眼，且執行長黃仁勳針對AI需求釋出樂觀評論，具備「股價相對便宜」優勢的輝達，可望催化低位買盤進場，進而帶動台灣AI供應鏈再度轉強。

類股建議：從「產能規模」轉向「在地化溢價」

現階段應採取「避高趨穩」，將資金轉向具備實質獲利支撐且受惠電網升級、先進製程設備等政策保障族群，並嚴格執行分批進場，以防範輝達25日財報後的波動性。

隨著川普政府推動 122 條款與「美國製造」回流，台灣具備「美國設廠」或「台美同步認證」優勢的設備廠商將成為關稅戰下的避風港。

半導體與電力設備：

如台積電（2330）供應鏈中的關鍵設備商、先進封裝設備廠商（如萬潤、弘塑），以及電力韌性建設龍頭台達電（2308）、華城（1519）。這些廠商具備海外運營能力與不可替代性，能有效規避關稅干擾，並直接受惠於美國本土 AI 資料中心的建設需求。

台美協議護體：

根據台美貿易協議，具備232條款保障的半導體設備族群，在15％關稅封頂的背景下，相較於其他競爭國更具成本優勢。

警戒區》漲幅已高的 AI 組裝族群，應避免盲目追價：

儘管AI長期趨勢未變，但AI伺服器代工（如鴻海、廣達、緯創、緯穎）在開紅盤日多已反映利多，需留意短期利多出盡。舉例來說，AI組裝廠屬於毛利率較低的硬體環節，對關稅與零組件成本極為敏感。在關稅變數下，若廠商無法完全轉嫁成本，將面臨毛利承壓。

（本文出自2025.02.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。