看星巴克連6周股價差就拋售？ 投資網站創辦人揭「百倍股」選股策略

我是大衛．加德納。從1990年代中期網際網路剛開始萌芽，一直到它崛起成為我們這個時代的重磅級技術，這段期間我一直在追求一個非常重要的目標：打敗股票市場指數，並指導全世界怎麼辦到。

我逐月精選一檔股票，並以絕對的透明度完整記錄每檔股票的成功與失敗。我們明確記錄每一支「全壘打」（我們稍後會討論那些股票）和每次「三振」（稍後也會討論），這些紀錄隨時可供檢討。最後，我利用我的「百倍股」投資策略，獲得持續大幅超越股票市場指數的優異投資績效。

我身為萬里富網站共同董事長與共同創辦人，在2021年5月退出選股工作，接下來幾年，我整理數百份筆記：包含故事、教訓、績效數字，以及各式各樣「百倍股投資人的想法」。

我迫不及待想開始投資。

本文摘自《百倍成長股投資法》 在過去，投資是從選股開始的。收聽全國公共廣播電台（National Public Radio）萬里富廣播節目的聽眾期待得到什麼建議？在漫長的一整天忙碌工作後，深夜瀏覽萬里富網站文章，只為了發掘下一個翻身機會的網友，又真正想要找到什麼？在每一場投資研討會、說明會或網路研討會的問答時間裡，最常見的請求又是什麼？

答案是：選股。

而且所謂的選股不只是報明牌，民眾還想知道那些選股決策背後的推理。我們的事業就是這麼起步的。我們一向都會提供選股建議服務。

凌志慧和《觀點》節目想看到是什麼？（隨便猜猜看？）

而凌志慧、節目製作人、她的觀眾，還有整個世界真正需要的又是什麼？

他們真正需要的是維持良好的投資行為，以及如何在致勝的基礎上養成更好的投資習慣。

因為就算我選到一檔好股票，好比星巴克，你卻在它接下來六個星期表現差勁後選擇拋棄它（賣掉股票，停播「凌志慧的金錢思考」節目！）。即使是世界上最優秀的選股策略，也無法創造出比一堆咖啡豆更有價值的財富。

世人或許想要選股建議，而且，相信我，我也確實為大家精選過很多好股票，但如果大家不能以真正能幫自己賺錢的行為方式來善加利用這些選股方法，再好的選股也是枉然。這總讓我忍不住想借用《王牌大賤諜》（Austin Powers）電影裡的一句話來規勸：「喂，你們守規矩一點！」

【節錄自：前言 凌志慧的金錢思考｜從星巴克領略到的投資觀念】

（本文摘自《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納 譯者：陳儀)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。