快訊

什麼是第122條？一文看懂川普關稅戰的「新法律武器」

二戰戰艦拚火力 最「對稱」也最「男子漢」的武器？

台積電逆勢美股開高 台股續漲逾500點再創新高

過年都在聊台積電！他曝小公務員默默買30年 存數百張成「隱形富翁」

聯合新聞網／ 綜合報導
是台股飆升的重要引擎。美聯社
是台股飆升的重要引擎。美聯社

台股金蛇年亮麗封關，收在33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，其中護國神山台積電以1,915元收盤，股價全年上漲780元、漲幅達68.72%，是台股飆升的重要引擎。春節連假剛結束，財信傳媒董事長謝金河發現，今年過年大家談論的話題都是台積電股票，直言「台灣的底氣在民間」，強調長期投資者默默累積財富，展現台灣社會的韌性與實力。

謝金河昨（23日）在臉書發文指出，今年農曆年節期間，許多人彼此拜年時，除了「恭喜發財」，還常聊到「我有台積電多少張」，顯示台積電已成為民間投資的重要標的。他分享，大年初一在西螺天送食堂聚餐時，鄰桌友人提到其母親多年持續投資台積電，成本約260元，如今已累積數百張股票，讓他特別向這位投資者致敬。

此外，大年初二赴太平村探望住院的村長時，也聽到另一段長期投資台積電的故事。梅山鄉公所有一位退休人士卅多年來將部分薪資投入台積電，如今累積數百張股票，成為全鄉羨慕的對象。謝金河認為，這些案例正是「藏富於民」的具體展現。

他也提到，有朋友傳來一副春聯，上聯寫著「相信魏哲家」，下聯為「明年買新家」，橫批「馬上發財」，顯示民眾對台積電董事長魏哲家的信任與期待。另有消息指出，魏哲家農曆年期間在竹北街頭自行開車等外賣，也讓不少人感到驚豔。

謝金河指出，過去多年外資機構與法人投資人頻繁調整台積電目標價，市場上亦不乏唱衰聲音，但在一般投資人之間，許多人採取長期、分批買進策略，日積月累形成可觀財富，這正是台灣經濟的重要底氣。

他也談及近期美國最高法院否決川普關稅政策的消息，指出這是美國內部政治攻防，但台灣卻有人將其政治化解讀。他感嘆，部分人「見不得台灣好」，令人遺憾；相較之下，信任台灣、守護台灣的人，反而能獲得更多回報與福報。

謝金河最後強調，台積電的投資故事遍布民間，正是台灣社會累積財富與信心的重要基石，也是台灣能持續前行的重要力量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 謝金河 過年 公務員

延伸閱讀

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

進擊的小泉進次郎！任防衛大臣、拜會美防長、掃77%選票大勝 謝金河：高市後的潛力人物

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

相關新聞

過年都在聊台積電！他曝小公務員默默買30年 存數百張成「隱形富翁」

台股金蛇年亮麗封關，收在33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，護國神山台積電以1,915元收盤，股價全年上漲780元、漲幅達68.72%，是台股飆升的重要引擎。春節連假剛結束，財信傳媒董事長謝金河發現，今年過年大家談論的話題都是台積電股票，直言「台灣的底氣在民間」，強調長期投資者默默累積財富，展現台灣社會的韌性與實力。

曾遇8月股災獲利大回吐！740萬滾出3.85億神人親揭心法：是要投資而非賭博

一篇來自PTT股板的台指期實戰分享，從740萬元滾到約3.85億元，引發市場熱議。原PO自稱竹科9年工程師、離職轉為全職投資人，主打長抱台指期並控制槓桿；他再度發文補充操作細節與風險控管心法，強調「我

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

分析師郭哲榮於2026年2月22日晚間表示，長假結束後即將迎來新一週開盤，他直接給出三項結論，指出「記憶體會噴、台幣會貶、美債會上漲」。他認為，過年期間國際情勢變化劇烈，市場不確定性逐步消化，對台股而

今天開紅盤最好賺？老牛曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80％、獲利翻倍

開紅盤：金馬「起跑點」 大家早安！ 年假需要收心嗎？只上班四天就迎來228連假了呢... 不過大家都以為開紅盤當天最好賺？錯囉；歷史數據告訴你，多抱15天，獲利可能還多一倍以上。 我們

買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

財經達人「不敗教主」陳重銘在影音中回應網友提問，有人好奇他為何在過年前買進700張彰銀（2801），是否看準年後股價上漲。對此，他直言「我又不是算命的，我不知道會不會上漲」，強調自己買股並非預測短線行

竹科離職工程師買台指期！740萬滾出3.85億…坦言代價是睡不好

PTT股板一篇台指期心得文直接炸鍋，原PO自稱從6/11進場、起始資金「740萬、15口」一路加碼到「400口」，權益總值滾到「約3.85億」，還貼入金與帳務截圖，瞬間變成大型朝聖文。 原PO自

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。