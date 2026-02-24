過年都在聊台積電！他曝小公務員默默買30年 存數百張成「隱形富翁」

台股金蛇年亮麗封關，收在33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，其中護國神山台積電以1,915元收盤，股價全年上漲780元、漲幅達68.72%，是台股飆升的重要引擎。春節連假剛結束，財信傳媒董事長謝金河發現，今年過年大家談論的話題都是台積電股票，直言「台灣的底氣在民間」，強調長期投資者默默累積財富，展現台灣社會的韌性與實力。

謝金河昨（23日）在臉書發文指出，今年農曆年節期間，許多人彼此拜年時，除了「恭喜發財」，還常聊到「我有台積電多少張」，顯示台積電已成為民間投資的重要標的。他分享，大年初一在西螺天送食堂聚餐時，鄰桌友人提到其母親多年持續投資台積電，成本約260元，如今已累積數百張股票，讓他特別向這位投資者致敬。

此外，大年初二赴太平村探望住院的村長時，也聽到另一段長期投資台積電的故事。梅山鄉公所有一位退休人士卅多年來將部分薪資投入台積電，如今累積數百張股票，成為全鄉羨慕的對象。謝金河認為，這些案例正是「藏富於民」的具體展現。

他也提到，有朋友傳來一副春聯，上聯寫著「相信魏哲家」，下聯為「明年買新家」，橫批「馬上發財」，顯示民眾對台積電董事長魏哲家的信任與期待。另有消息指出，魏哲家農曆年期間在竹北街頭自行開車等外賣，也讓不少人感到驚豔。

謝金河指出，過去多年外資機構與法人投資人頻繁調整台積電目標價，市場上亦不乏唱衰聲音，但在一般投資人之間，許多人採取長期、分批買進策略，日積月累形成可觀財富，這正是台灣經濟的重要底氣。

他也談及近期美國最高法院否決川普關稅政策的消息，指出這是美國內部政治攻防，但台灣卻有人將其政治化解讀。他感嘆，部分人「見不得台灣好」，令人遺憾；相較之下，信任台灣、守護台灣的人，反而能獲得更多回報與福報。

謝金河最後強調，台積電的投資故事遍布民間，正是台灣社會累積財富與信心的重要基石，也是台灣能持續前行的重要力量。

