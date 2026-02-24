快訊

蔡力行喊AI將撞「電力牆」拋10年百倍能效！網看好：重電、核能續飛

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

聯發科執行長蔡力行在ISSCC2026演講示警，AI發展恐在2030年前遭遇「電力牆」，並拋出未來10年運算能效每瓦提升100倍等目標，引發PTT股板熱議。PTT網友直指「電力成為最大瓶頸、算力需求指數成長、摩爾定律難追上」，推文把焦點從半導體技術延伸到能源政策，包含「重電、核能是不是要起飛」與資料中心耗電帶動電力建設想像。

蔡力行在ISSCC2026指出，AI產業正演變為一場能源競賽，若仍停留在單純提升晶片效能的思維，隨模型規模擴大、算力需求暴增，即使製程推進到2nm甚至1.4nm，單靠微縮也難填補缺口，電力供應可能成為限制AI發展的關鍵。他並提出產業需轉向系統級整合，以「每瓦可產生的有效算力」作為更核心的衡量標準，從DTCO、電源管理、散熱到機櫃層級協同優化，並點出架構與演算法提升XPU能效、記憶體成本占比攀升、CPO降低頻寬成本、先進封裝放大帶來散熱機構挑戰等方向。

一名網友在PTT轉貼新聞，強調大型資料中心耗電量已接近一座中型城市負荷，且模型越強、需求越高、用電越大的循環恐加速瓶頸到來；他認為這不是靠單一製程世代就能解決的問題，並點名「若只靠提升效能，2030年前恐遇電力牆」是最該被放大的訊號。

多數網友回應則把投資題材與能源選項綁在一起，有人直喊「重電、核能繼續起飛」或「謝謝蔡董抬轎台達電」，也有人直言「現在就撞了，算力都是用核心數堆起來」，認為電力建設速度跟不上科技業擴張；另有留言從工程面補充，燃氣機組從規劃、環評到商轉「正常5年跑不掉」，核能即使推進也未必緩得濟急，顯示市場對「缺電或電不夠用」的焦慮已超越單一公司或單一題材。

不過推文也出現分歧與延伸爭辯。有網友質疑聯發科「先擔心股價」或批評內容屬業界常識；也有人把討論帶向地緣政治，拋出「美國缺電、中國電很多」甚至「從中國拉海底電纜」等說法，但立刻遭反駁「電力給中國控制你認真嗎」並回顧中國曾限電、關閘的經驗，爭論一度從技術與投資，轉為能源路線與政治立場攻防。

