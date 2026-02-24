美國停收「IEEPA關稅」通膨轉向？網喊：美股美債比特幣要噴了

美國海關及邊境保衛局（CBP）宣布自美東時間2月24日00:01起停止徵收先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的關稅，引發PTT股板熱議。網友以「通膨救星」形容政策轉折，追問美股、美債、比特幣是否將「一起開噴」，並關心「最新的15%是不是還在」；推文則一邊笑稱「美國海關是不是有點忙」，一邊討論這到底算利多還利空。

綜合外電報導，IEEPA關稅是在美國最高法院裁定相關稅項違法後，CBP才以貨物系統訊息服務（CSMS）通知停用關稅代碼並停止徵收；但此次變動僅限IEEPA相關關稅，依232條款、301條款等其他名目課徵的稅項不在此限。另為填補稅源與維持關稅政策，川普政府改引用《1974年貿易法》section122推出新的全球性15%臨時關稅，最長可維持150天，使市場再度面臨不確定性。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言，既然「非法川普關稅」要停收，可能帶動通膨壓力緩解，市場風險偏好回升，因此拋出「美股美債比特幣是不是準備要一起開噴」的想像；同時也點出關鍵疑問：IEEPA停收不等於全面降稅，新一輪15%是否仍會上路、對資產價格究竟是助攻還是干擾，成為他最糾結的地方。

多數網友留言則偏向「亂中找利多」的氣氛，嘲諷川普政策讓第一線執行單位疲於奔命，「選了個老番癲出來亂」、「一線海關好可憐」等吐槽不斷；也有人直接喊盤「準備噴到月球」、「明天台股要噴爆了嗎」，並點名進口商受惠、航運與傳產可能迎來題材，甚至期待「大退稅」。

不過也有另一派提醒，停收的是IEEPA舊稅，並不代表關稅時代結束，「合法的關稅要來囉」的擔憂仍在；此外，退稅規模與流程仍待後續司法與行政指引，短線恐再添變數。推文也延伸到談判與地緣政治脈絡，有人質疑「談了個寂寞」、擔心各國先前為關稅所做讓步恐成空，並夾帶對台灣「送錢」與政策攻防的情緒性評論，讓討論從市場面一路燒到政治面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。