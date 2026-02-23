曾遇8月股災獲利大回吐！740萬滾出3.85億神人親揭心法：是要投資而非賭博

一篇來自PTT股板的台指期實戰分享，從740萬元滾到約3.85億元，引發市場熱議。原PO自稱竹科9年工程師、離職轉為全職投資人，主打長抱台指期並控制槓桿；他再度發文補充操作細節與風險控管心法，強調「我是要投資，不是要賭博」。

原PO回應質疑，坦言2024年其實曾用890萬進場、22口操作，一路滾到1.2億元、250口，但最終沒撐過8月股災，只賺約2400萬元出場。他直言這樣的報酬「完全不及格」，因為承受高壓風險卻未達三倍以上報酬。之後他曾研究選擇權避險，但發現避險成本高、量體過大流動性不足，最終選擇「降更多槓桿」。

本次740萬元重新進場，被他視為「新的一局」，並強調期貨部位通常控制在總資產2%至7%。面對網友質疑「若遇到川普股災不是直接GG？」他坦言「沒錯，會直接死」，跌停時確實沒有逃難空間。正因如此，去年8月股災後即便看好長期趨勢，他仍因川普政策不確定性選擇觀望。

直到6月他認為川普發文對市場影響力下降，才重新進場，雖然錯過約4000點行情，但他直言「這就是我的風險控管方式，我是要投資，不是要賭博」。

他解釋，台積期流動性較低、轉倉麻煩，且僅約7倍槓桿；台指期可開至17至18倍槓桿，而台積電約占指數四成，等效槓桿反而更高，因此選擇台指期。此外，他透露自己資產99%在金融市場，身上現金不到100萬元，若急需資金會透過股票質押處理，也曾建議朋友「買台積電質押三成再買」，形成資產循環。

對於「長期睡不好是否傷身？」他回應，大多數時間其實睡得安穩，只有偏空頭的日子會睡不好，比例約5%至10%。但他也坦言，這條路確實高風險，不適合一般人模仿。他最新目標也從「滾更大」改為「活著出場」，直言再滾10倍已是極限，不可能再複製百倍神話。

對於原PO補充說明，網友態度仍兩極。有支持者表示「推紀律」、「真正經歷過風浪的心得」、「躲過4月厲害了」，也有人直呼「佩服」、「贏家總是少數人」。但也有提醒聲音指出「其實也是賭」、「正二質押就好了」、「跌停什麼策略都沒救」、「普通人學不來」，強調高槓桿終究伴隨極端風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。