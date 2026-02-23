快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

曾遇8月股災獲利大回吐！740萬滾出3.85億神人親揭心法：是要投資而非賭博

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT股板神人發文回應質疑，分享以740萬元滾出約3.85億元的台指期實戰細節，強調嚴控資產比例與槓桿風險才是投資並活著出場的關鍵。記者余承翰／攝影
PTT股板神人發文回應質疑，分享以740萬元滾出約3.85億元的台指期實戰細節，強調嚴控資產比例與槓桿風險才是投資並活著出場的關鍵。記者余承翰／攝影

一篇來自PTT股板的台指期實戰分享，從740萬元滾到約3.85億元，引發市場熱議。原PO自稱竹科9年工程師、離職轉為全職投資人，主打長抱台指期並控制槓桿；他再度發文補充操作細節與風險控管心法，強調「我是要投資，不是要賭博」。

編輯推薦

原PO回應質疑，坦言2024年其實曾用890萬進場、22口操作，一路滾到1.2億元、250口，但最終沒撐過8月股災，只賺約2400萬元出場。他直言這樣的報酬「完全不及格」，因為承受高壓風險卻未達三倍以上報酬。之後他曾研究選擇權避險，但發現避險成本高、量體過大流動性不足，最終選擇「降更多槓桿」。

本次740萬元重新進場，被他視為「新的一局」，並強調期貨部位通常控制在總資產2%至7%。面對網友質疑「若遇到川普股災不是直接GG？」他坦言「沒錯，會直接死」，跌停時確實沒有逃難空間。正因如此，去年8月股災後即便看好長期趨勢，他仍因川普政策不確定性選擇觀望。

直到6月他認為川普發文對市場影響力下降，才重新進場，雖然錯過約4000點行情，但他直言「這就是我的風險控管方式，我是要投資，不是要賭博」。

他解釋，台積期流動性較低、轉倉麻煩，且僅約7倍槓桿；台指期可開至17至18倍槓桿，而台積電約占指數四成，等效槓桿反而更高，因此選擇台指期。此外，他透露自己資產99%在金融市場，身上現金不到100萬元，若急需資金會透過股票質押處理，也曾建議朋友「買台積電質押三成再買」，形成資產循環。

對於「長期睡不好是否傷身？」他回應，大多數時間其實睡得安穩，只有偏空頭的日子會睡不好，比例約5%至10%。但他也坦言，這條路確實高風險，不適合一般人模仿。他最新目標也從「滾更大」改為「活著出場」，直言再滾10倍已是極限，不可能再複製百倍神話。

對於原PO補充說明，網友態度仍兩極。有支持者表示「推紀律」、「真正經歷過風浪的心得」、「躲過4月厲害了」，也有人直呼「佩服」、「贏家總是少數人」。但也有提醒聲音指出「其實也是賭」、「正二質押就好了」、「跌停什麼策略都沒救」、「普通人學不來」，強調高槓桿終究伴隨極端風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

賭博 台積電 槓桿 川普 資產 台指期

延伸閱讀

009816太新剛上市不敢買先觀望？陳重銘破除迷思：ETF並非一家公司

竹科離職工程師買台指期！740萬滾出3.85億…坦言代價是睡不好

009816趁封關前用股息加碼30張！杉本：累積45張成本價為10.74元

00934、0056、00701配息足！杉本「不必看短期股價高低」：存的是未來安心

相關新聞

曾遇8月股災獲利大回吐！740萬滾出3.85億神人親揭心法：是要投資而非賭博

一篇來自PTT股板的台指期實戰分享，從740萬元滾到約3.85億元，引發市場熱議。原PO自稱竹科9年工程師、離職轉為全職投資人，主打長抱台指期並控制槓桿；他再度發文補充操作細節與風險控管心法，強調「我

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

分析師郭哲榮於2026年2月22日晚間表示，長假結束後即將迎來新一週開盤，他直接給出三項結論，指出「記憶體會噴、台幣會貶、美債會上漲」。他認為，過年期間國際情勢變化劇烈，市場不確定性逐步消化，對台股而

今天開紅盤最好賺？老牛曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80％、獲利翻倍

開紅盤：金馬「起跑點」 大家早安！ 年假需要收心嗎？只上班四天就迎來228連假了呢... 不過大家都以為開紅盤當天最好賺？錯囉；歷史數據告訴你，多抱15天，獲利可能還多一倍以上。 我們

買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

財經達人「不敗教主」陳重銘在影音中回應網友提問，有人好奇他為何在過年前買進700張彰銀（2801），是否看準年後股價上漲。對此，他直言「我又不是算命的，我不知道會不會上漲」，強調自己買股並非預測短線行

竹科離職工程師買台指期！740萬滾出3.85億…坦言代價是睡不好

PTT股板一篇台指期心得文直接炸鍋，原PO自稱從6/11進場、起始資金「740萬、15口」一路加碼到「400口」，權益總值滾到「約3.85億」，還貼入金與帳務截圖，瞬間變成大型朝聖文。 原PO自

年領85萬息平均每天進帳2300元！存股哥：告別有毒職場換回健康自由

開除老闆離開職場第275天，時間真快再不不到100天就要滿一年了，這段時間我最大的感想就是，時間跟健康才是人生最有價值的資產，股息現金流給了我時間自由還有健康的身體。 以前的工作性質要久站常常站

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。