郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出川普關稅違憲消除了台股不確定性，看好記憶體族群強勢接棒，同時提醒需留意OpenAI縮減支出的震盪風險，大盤拉回即是布局機會。中央社
分析師郭哲榮於2026年2月22日晚間表示，長假結束後即將迎來新一週開盤，他直接給出三項結論，指出「記憶體會噴、台幣會貶、美債會上漲」。他認為，過年期間國際情勢變化劇烈，市場不確定性逐步消化，對台股而言屬於利多。

他提到，美國大法官宣布川普關稅違憲，使原先政策變數降低，對台股而言「最大的不確定性沒了」。不過，他也提醒，過年期間美股表現並不突出，甚至部分下跌；相較之下，韓國股市上漲約8.4%，背後主要由三星電子與SK海力士帶動，顯示記憶體族群轉強。他推估，台股開盤時，記憶體族群可能出現強勢表現，但也強調，族群中最好賺的一段可能已經過去，後續選股將更為關鍵。

在權值股部分，他指出，過年期間台積電ADR變動不大，不過權重較低的富台指上漲2.7%，代表指數有機會走高，但不一定由台積電領漲。他同時提醒市場需留意OpenAI縮減資本支出的消息，若利空順利消化，盤面可能由其他族群接棒上攻。

整體大盤展望上，他重申台股今年有機會挑戰三萬六千點，甚至上看四萬點。不過他也指出，OpenAI將總算力支出從原先的1.4兆美元下調至6000億美元，對AI相關族群可能形成壓力；再加上台股前波漲勢快速，短線仍存在拉回風險。他提醒投資人不可「無腦多」，雖然明日為結算日，但仍需留意震盪。

郭哲榮總結表示，若盤勢出現拉回，無須過度恐慌，應視為布局機會。不過在操作上仍須觀察國際變化與AI產業動態，審慎評估開盤後的市場反應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 記憶體族群 郭哲榮 大盤 川普

