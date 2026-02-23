快訊

今天開紅盤最好賺？老牛曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80％、獲利翻倍

聯合新聞網／ 股海老牛
老牛分析近10年台股開紅盤數據，指出首日雖有70%勝率，但將資金分批布局並放長至15天，勝率與獲利空間將大幅提升。（記者曾學仁／攝影）
開紅盤：金馬「起跑點」

大家早安！

年假需要收心嗎？只上班四天就迎來228連假了呢...

不過大家都以為開紅盤當天最好賺？錯囉；歷史數據告訴你，多抱15天，獲利可能還多一倍以上。

我們可以看到「近10年台股農曆年開紅盤後市表現」，老牛幫大家畫出三點，抓節奏比猜點位更重要：

開盤見面禮 首日勝率七成

過去10年開紅盤當天，上漲機率高達70%（平均漲幅0.57%）。市場通常會客氣地給個開春紅包，圖個好兆頭！

想參與的人：用小部位試水溫，別一口氣梭哈。

子彈飛一會 漲幅衝破3%

眼光放遠一點！開盤後第5天到第15天，上漲機率直接飆升到80%，平均漲幅挺進到2~3%。重點是你抱得住嗎？

想穩一點的人：用分批布局，把節奏放在「年後一到兩周」。

籌碼超乾淨 資金回補力道強

最後；封關前融資大軍大幅退潮，現在的籌碼面「像洗過溫泉一樣乾淨估溜」。後續資金回補的力道極具潛力，雖然今天碰上期指結算難免有波動，但長線「紅包行情」延續性依然極高！

歷史統計僅供參考，仍需留意風險，反正不一定要搶開紅盤：把節奏放到一周後，分批可能更舒服？

◎感謝 股海老牛 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

紅包 台股 子彈

