買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

財經達人「不敗教主」陳重銘在影音中回應網友提問，有人好奇他為何在過年前買進700張彰銀（2801），是否看準年後股價上漲。對此，他直言「我又不是算命的，我不知道會不會上漲」，強調自己買股並非預測短線行情，而是回歸基本面判斷。

陳重銘指出，彰銀自2020年以來獲利逐年成長，這是相當重要的觀察指標。他進一步說明，該公司長期配發股票股利，主因在於股本規模相對較小，透過配股讓股本膨脹，未來才能承接更多業務。從獲利持續成長、同時仍能配股且每股盈餘維持成長來看，代表稅後淨利持續增加，屬於正向發展。

針對外界詢問為何不選擇買進台積電（2330），他回應，自己本身已持有台積電股票，因此在借錢投資時，會優先考量風險。

他透露，今年1月曾借錢買進700張中鋼（2002），兩周獲利110萬元後捐給華山基金會購車，賣出中鋼後才將資金轉往彰銀。

陳重銘表示，以每股盈餘與股利政策來看，彰銀條件優於中鋼，加上屬於官股銀行、體質穩健，近五年獲利成長且持續配股配息，對於長期持有而言，有助於降低持股成本。他強調，借錢投資必須把風險擺在第一位，因此傾向選擇「安穩的官股、不會倒、獲利成長、有配股配息」的標的。

最後，他仍提醒投資人「僅供參考」，是否跟進投資應自行評估。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。