竹科離職工程師買台指期！740萬滾出3.85億…坦言代價是睡不好

PTT股板一篇台指期心得文直接炸鍋，原PO自稱從6/11進場、起始資金「740萬、15口」一路加碼到「400口」，權益總值滾到「約3.85億」，還貼入金與帳務截圖，瞬間變成大型朝聖文。

原PO自述背景「新竹人，竹科9年工程師資歷，離職後當全職投資人5年」，進場主因鎖定兩點：「台積電太強」與「四月崩盤後...川普在社群上的發言，對股市的影響力越來越少」。

操作上主打長抱不出場，初期用「一有錢就增口、低於維持保證金就減口」的走鋼索方式控風險，也坦言代價是急跌會被迫砍口數、睡不好、要盯美國數據；並強調期貨高風險，單一標的不超過總資產10%，一般拿2到7%操作。

留言區一面倒驚呼，不少人直呼「好強」、「神」、「猛」、「400口」、「有神快拜...」，也有人表示「我連一口都玩不起」、「真高手」。

但也有質疑與風險提醒聲音，例如「唬爛人人都會 怎可能只有740」、「假分享真炫耀」、「睡不好代表你是在賭 不是在投資」、「小朋友不要學」，還有人直言「遇到去年川普那一波你會跳樓自殺」，強調槓桿操作的潛在風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。