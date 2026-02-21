年領85萬息平均每天進帳2300元！存股哥：告別有毒職場換回健康自由

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
37歲存股哥靠存股打造年領約85萬元的被動收入，成功告別損耗健康的有毒職場並實現財務與時間自由。圖／本報系資料庫

開除老闆離開職場第275天，時間真快再不不到100天就要滿一年了，這段時間我最大的感想就是，時間跟健康才是人生最有價值的資產，股息現金流給了我時間自由還有健康的身體。

以前的工作性質要久站常常站到膝蓋痛，都在靠止痛藥硬撐，還有時不時的壓力型頭痛，也是只能看醫生吃藥都在治標不治本，結果離開職場之後這些毛病很神奇的全部不藥而癒了。

有毒的職場環境對身心傷害真的很大，我還看過有在看身心科的同事，上班上到一半受不了去休息室吃藥，回來再繼續撐的，感冒發燒想請假被主管情勒更是家常便飯，現在回頭看根本都在透支自己的健康。

不過這些都已經與我無關了，是股息給了我底氣，我可能沒辦法改變以前的職場環境，但我可以選擇離開，存股讓我在去年剛滿37歲時就拿回人生自主權！實現人生與時間的自由。

看了一下今年股息，大概可以落在83-85萬之間，平均每天會有被動收入約$2,300，我覺得以我自己的花費還有生活型態，這樣的被動收入已相當充足，當然我肯定是會繼續存股的，往後的股息現金流只會越來越多。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

