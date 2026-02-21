台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

台積電到底還能不能再買 一天一股台積電續買中 持續買進不想浪費時間等待

初二回外婆家，某位親戚問我台積電（2330）還有再買嗎？我反問他那你呢還有再買嗎？

得到的回覆是：1900以上太貴了買不下去！

我：我還是再買1400買到1900元，還有開盤日那天！國泰證券的定期定額會直接幫我買進好幾股零股；不管價位有錢就買了...我期待台積電突破2330那天了。

親戚說聽其他人說台積電還會更高！

我心裡os那這樣為什麼不買呢？

是怕買了崩盤股價下跌還是太高價位覺得太貴呢？ 假設台積電2000元是個門檻，如果未來上去之後，之後就不想下來了呢？還是不買嗎

話說下次台積電現金股息除息調整為6元了，一年可以配出24元的現金股息，這樣不買嗎？

對某些人來說可能還是覺得太低太少，不過這些話說完之後，我台積電投入金額準備突破20萬元了，還是有錢繼續買吧，下跌繼續加碼，用這樣方式對我來說是最輕鬆的

◎感謝 買零股簡單過人生 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。