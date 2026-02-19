快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

延長台股交易時間會讓員工偷懶？老闆一句話惹怒PTT股板鄉民

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝上3萬點掀起延長交易時間與改制T+1討論，有老闆擔憂這會增加上班族看盤偷懶時間，反遭PTT股板鄉民群嘲開酸。（記者曾學仁／攝影）
台股衝上3萬點掀起延長交易時間與改制T+1討論，有老闆擔憂這會增加上班族看盤偷懶時間，反遭PTT股板鄉民群嘲開酸。（記者曾學仁／攝影）

台股今年衝上3萬點，市場熱度再起，也讓「是否延長交易時間」與「交割制度是否改為T+1」成為話題。不過，有公司董事長直言，若延長交易時間，恐怕只會讓上班族「看盤偷懶時間變多」。相關說法一出，立刻在PTT股板掀起討論。

根據報導，部分金融圈人士認為，現行下午1點30分收盤已足夠，大多數投資人早有買賣計畫，交易時間並非關鍵。也有大戶指出，台灣並沒有那麼多全球投資人，延長交易時間意義不大。

相較之下，證券交易員更期待改變交割制度，希望從目前的T+2改為T+1，以減輕催繳與違約交割風險。不過也有人質疑，若改為T+0或圈存制，是否會影響交易量與市場結構。

對於延長交易時間，不少網友其實不反對，甚至提出更激進建議。有人直言「其實大部分時間都是小震盪 想買想賣 現在都能成交到」、也有人認為「其實交易時間越長 越不用看盤才對 因為分散了」、甚至有聲音喊出「建議改24小時，也沒有假日。比照虛擬貨幣。」另外，也有網友把焦點放在制度改革上，認為「T+0跟全零股 其他都不重要」、「先改T+0再說」，顯示部分投資人更在意交易便利性與彈性。

但更多留言將矛頭指向「老闆憂員工偷懶」這句話。有人酸「笑死 不看盤也是做其他事情 這種人還老闆喔」、也有人反問「沒開盤就更認真？」、「講的好像沒開盤就不會偷懶一樣」。還有網友直批「一邊給爛薪水逼員工投資才能生活，一邊又怪員工不認真上班只看股票」，甚至質疑新聞來源「某公司董事長、人士指出」、「某大戶認為」，要求點名公司名稱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 老闆 台股 交易員 風險 上班族

相關新聞

延長台股交易時間會讓員工偷懶？老闆一句話惹怒PTT股板鄉民

台股今年衝上3萬點，市場熱度再起，也讓「是否延長交易時間」與「交割制度是否改為T+1」成為話題。不過，有公司董事長直言，若延長交易時間，恐怕只會讓上班族「看盤偷懶時間變多」。相關說法一出，立刻在PTT

Fed降息長債利率仍高？網曝原因力勸：賣美債加入正二

聯準會降息循環開啟，一名網友在PTT發文請益，指出美國基準利率已降到3.75%，但20年期美債殖利率仍約5%「一直沒降」，困惑「不是降息美債就會漲嗎？」貼文迅速引來兩派論戰，一方認為長債與政策利率本就不同步，另一方則嘲諷「美債丟掉」早被講爛，並把焦點延伸到美國財政、通膨與市場信心。

美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在

財經主持人詹璇依指出，美股近期上演驚奇大反攻，道瓊指數直接來到5萬點大關。她提到川普曾表示覺得一定可以攻到10萬點，也就是翻倍成長；但她認為講述趨勢光憑喊話是不夠的，必須透過形態面來確認。 詹璇

買低價股只求不虧⋯反被7年賠30萬友人嫌賺太少！網支持：本金夠就能成功

年化報酬率（Annualized Return）是指將一項投資在一段期間內的「總累積報酬率」，換算成「每年平均」的複利報酬率。一名網友在PTT發文請益「年化報酬率真的很重要嗎？」表示自己投資5年來，每年大概從股市小賺20萬至30萬元，因本金較大、偏好買「穩到不行的低價股」，還能領股利，自認只要不虧錢就好。不過朋友卻嫌他年化報酬率太低，讓他困惑「買股票不是不賠就好了嗎？」貼文引發網友熱議，討論焦點集中在「報酬率與機會成本」以及「本金大到底多大」。

當台積電目標價年後上看三千…彭博新報告：這件事最令人擔心

台股封關日，台積電（2330）股價收在1915元，外資里昂證券更給出3030元的目標價。許多投資人歡欣鼓舞時，「彭博經濟研究」（Bloomberg Economics）最新報告，推演出台海五種可能情境

傳台積電再砸1000億蓋美廠？越擴股價越噴…死忠多頭喊：產能不夠EPS上看200

外媒報導指出，台美對等貿易協定雖已簽署，但晶片未納入正式條文，業界推測完整投資細節恐待川習會後公布。更引發討論的是，台積電未來可能還需再加碼1000億美元投資美國。消息一出，股板瞬間炸鍋，投資人看法分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。