延長台股交易時間會讓員工偷懶？老闆一句話惹怒PTT股板鄉民

台股今年衝上3萬點，市場熱度再起，也讓「是否延長交易時間」與「交割制度是否改為T+1」成為話題。不過，有公司董事長直言，若延長交易時間，恐怕只會讓上班族「看盤偷懶時間變多」。相關說法一出，立刻在PTT股板掀起討論。

根據報導，部分金融圈人士認為，現行下午1點30分收盤已足夠，大多數投資人早有買賣計畫，交易時間並非關鍵。也有大戶指出，台灣並沒有那麼多全球投資人，延長交易時間意義不大。

相較之下，證券交易員更期待改變交割制度，希望從目前的T+2改為T+1，以減輕催繳與違約交割風險。不過也有人質疑，若改為T+0或圈存制，是否會影響交易量與市場結構。

對於延長交易時間，不少網友其實不反對，甚至提出更激進建議。有人直言「其實大部分時間都是小震盪 想買想賣 現在都能成交到」、也有人認為「其實交易時間越長 越不用看盤才對 因為分散了」、甚至有聲音喊出「建議改24小時，也沒有假日。比照虛擬貨幣。」另外，也有網友把焦點放在制度改革上，認為「T+0跟全零股 其他都不重要」、「先改T+0再說」，顯示部分投資人更在意交易便利性與彈性。

但更多留言將矛頭指向「老闆憂員工偷懶」這句話。有人酸「笑死 不看盤也是做其他事情 這種人還老闆喔」、也有人反問「沒開盤就更認真？」、「講的好像沒開盤就不會偷懶一樣」。還有網友直批「一邊給爛薪水逼員工投資才能生活，一邊又怪員工不認真上班只看股票」，甚至質疑新聞來源「某公司董事長、人士指出」、「某大戶認為」，要求點名公司名稱。

