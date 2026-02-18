美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在

年化報酬率（Annualized Return）是指將一項投資在一段期間內的「總累積報酬率」，換算成「每年平均」的複利報酬率。一名網友在PTT發文請益「年化報酬率真的很重要嗎？」表示自己投資5年來，每年大概從股市小賺20萬至30萬元，因本金較大、偏好買「穩到不行的低價股」，還能領股利，自認只要不虧錢就好。不過朋友卻嫌他年化報酬率太低，讓他困惑「買股票不是不賠就好了嗎？」貼文引發網友熱議，討論焦點集中在「報酬率與機會成本」以及「本金大到底多大」。

2026-02-16 16:45