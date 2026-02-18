美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在
財經主持人詹璇依指出，美股近期上演驚奇大反攻，道瓊指數直接來到5萬點大關。她提到川普曾表示覺得一定可以攻到10萬點，也就是翻倍成長；但她認為講述趨勢光憑喊話是不夠的，必須透過形態面來確認。
詹璇依分析，從形態面觀察可見美股韌性一直都在。
道瓊指數雖然出現波動，但始終守住重要支撐線，而在觸及5萬點大關後，基本上也確認了支撐力道。
至於以科技股為主的納斯達克指數，她指出雖然走勢較弱勢、一直處於箱型整理區間，但這也代表隨時有機會蓄勢待發；特別是過去部分估值較高的科技股在經過修正後，現在估值已變得相對合理且更具吸引力，有機會持續往右上方攻擊。
在費城半導體指數方面，詹璇依表示費半與台股連動性最高，在其他指數還在等待時，費半已經率先帶頭上攻。
她特別提及近期黃仁勳（黃爸爸）的言論，包括「資本支出是合理且必要」、「需求好到衝破天際」，以及「AI的發展是持續的不是泡沫」等說法，都為費半當中關鍵的硬體股注入強心針。
她認為，市場目前的擔憂屬於過度疑慮，從信心與技術面來看，美股的強韌性一直存在。
