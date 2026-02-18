快訊

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出美股韌性強勁，道瓊站穩5萬點大關，費半指數更在黃仁勳喊話AI需求下率先領漲。（路透）
詹璇依指出美股韌性強勁，道瓊站穩5萬點大關，費半指數更在黃仁勳喊話AI需求下率先領漲。（路透）

財經主持人詹璇依指出，美股近期上演驚奇大反攻，道瓊指數直接來到5萬點大關。她提到川普曾表示覺得一定可以攻到10萬點，也就是翻倍成長；但她認為講述趨勢光憑喊話是不夠的，必須透過形態面來確認。

詹璇依分析，從形態面觀察可見美股韌性一直都在。

道瓊指數雖然出現波動，但始終守住重要支撐線，而在觸及5萬點大關後，基本上也確認了支撐力道。

至於以科技股為主的納斯達克指數，她指出雖然走勢較弱勢、一直處於箱型整理區間，但這也代表隨時有機會蓄勢待發；特別是過去部分估值較高的科技股在經過修正後，現在估值已變得相對合理且更具吸引力，有機會持續往右上方攻擊。

在費城半導體指數方面，詹璇依表示費半與台股連動性最高，在其他指數還在等待時，費半已經率先帶頭上攻。

她特別提及近期黃仁勳（黃爸爸）的言論，包括「資本支出是合理且必要」、「需求好到衝破天際」，以及「AI的發展是持續的不是泡沫」等說法，都為費半當中關鍵的硬體股注入強心針。

她認為，市場目前的擔憂屬於過度疑慮，從信心與技術面來看，美股的強韌性一直存在。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 科技股 半導體 川普 道瓊 指數

詹璇依 基金小姐姐

美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在

