當台積電目標價年後上看三千…彭博新報告：這件事最令人擔心

台股封關日，台積電（2330）股價收在1915元，外資里昂證券更給出3030元的目標價。許多投資人歡欣鼓舞時，「彭博經濟研究」（Bloomberg Economics）最新報告，推演出台海五種可能情境，表達對台積電在台經營的擔憂與台灣晶片產業這顆「黃金螺絲」若鬆動，將引發連鎖崩潰。到底這份報告揭露了哪些真相？





隨著AI浪潮席捲全球，台灣掌握全球62％的先進邏輯半導體產能，台積電全球晶圓代工市占率逾70％，成為全球科技心臟。「彭博經濟研究」（Bloomberg Economics）最新報告推演台海五種可能情境，其中若爆發戰爭，首年全球GDP恐損失10.6兆美元，約占全球GDP的9.6％，衝擊遠超新冠疫情；若所有倚賴晶片產業全面停擺，全球GDP可能蒸發逾15％，凸顯台灣供應鏈的關鍵戰略地位。

矽盾與咽喉：台灣牽動全球供應鏈與經濟安全

彭博經濟研究指出，台灣晶片產業這顆「黃金螺絲」若鬆動，將引發連鎖崩潰：戰爭第一年，台灣GDP可能銳減40％，中、美GDP亦將分別重挫11％與6.6％。台積電的重要客戶包括超微（AMD）、蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等，前十大客戶總市值達14兆美元，占美國標普500指數逾三成的權重。

此外，台灣海峽是全球貿易的重要航道，2022年，全球近半數的貨櫃船隊通過這條水道，占全球海運貿易超過五分之一（約2.45兆美元）。這條水道若因封鎖或戰爭而中斷，全球實體物資的流動將面臨停滯。

彭博經濟研究模擬了台海可能面臨的五種情境，從全面戰爭、海空封鎖到低強度摩擦、維持現狀與潛在和解，全面評估對台灣、區域及全球經濟、產業鏈與地緣政治的衝擊與風險。

戰爭爆發

台灣人口與產業高度集中，許多軍事目標鄰近關鍵經濟樞紐，即使精準打擊，半導體晶圓廠的附帶損害也難以避免。中國可能透過大規模網路攻擊或切斷海底電纜癱瘓台灣的關鍵基礎設施，並中斷晶圓廠所需水電供應。台灣如果遭圍困，工程師可能不願繼續工作，生產動能受限。戰爭第一年，台灣GDP可能下降40％。

若中國同時停止自身出口，全球將失去約32％的成熟與傳統晶片產能，出口管制、航運中斷與缺乏台灣材料與封裝，將進一步擾亂中國及其他地區的製造業，加劇全球短缺風險。

戰爭情境下，中國以外地區的先進電子產品產出可能下降75％，其他產業產出下降65％。中國的出口管制雖在一定程度緩衝自身產業衝擊，但供應鏈中斷仍導致其製造業的晶片缺口高達30％。美國因輝達與蘋果等供應鏈曝險，GDP一年後可能下降6.6％，但未納入礦產與關鍵材料中斷的影響，實際損失可能更大。

台灣晶圓廠停擺將對全球科技與消費電子造成毀滅性影響。蘋果iPhone產能倚賴台灣先進製程晶片，一旦失去產能，iPhone銷售可能減少逾90％，全球智慧型手機銷量或下滑80％。華為因供應鏈自給程度較高而有一定緩衝；三星約三分之一處理器自製，受衝擊相對有限。全球個人電腦市場相對韌性較高，但仍可能面臨30％至40％營收衝擊，因蘋果與超微都將失去台積電晶片供應，而英特爾（Intel）憑藉超過70％PC處理器市占率，有助縮小缺口。

約18％汽車半導體來自台灣，2026年德國車廠BMW、賓士（Mercedes─Benz）、福斯（Volkswagen）多達190萬輛汽車面臨風險，至2030年，隨著美國與歐洲先進製程產能擴張，降至約100萬輛。

台灣航運企業如長榮、萬海、陽明可能幾乎停擺，中國最大航運公司「中國遠洋海運集團」因航線曝險，營收損失可能高達63％至68％。韓新遠洋（HMM）等韓國航運業者面臨38％至43％營收下滑，日本航商如日本郵船（NYK）、商船三井（Mitsui OSK）、川崎汽船（K─Line）的營收可能下滑42％至47％。戰爭不僅打擊區域經濟，也揭示台灣半導體供應鏈的全球戰略關鍵性。

海空封鎖

相較於全面戰爭的高成本與高風險，中國也可能採取空中與海上封鎖策略，對台施壓。封鎖將阻止人員撤離與外部增援，並使台灣出口中斷、關鍵物資取得受限，台灣海峽航運也將陷入癱瘓。一旦半導體無法外運或原料無法進口，晶片庫存可能在數週內耗盡，全球仰賴晶片的生產線將被迫放緩，供應鏈連鎖反應迅速擴散至各產業與主要經濟體。

在封鎖情境下，取得台灣晶片生產的受限，將導致智慧型手機等先進電子產品產出下降約60％，而使用成熟製程晶片的汽車與家電等產業，產出可能下降約30％。對高度倚賴能源進口與電子出口的台灣而言，封鎖首年GDP可能下降12.5％；中國、美國與全球GDP則分別可能下滑8.9％、3.2％與5.3％。衝擊主要來自半導體供應嚴重中斷，以及中美與其盟國之間貿易緊張升溫，顯示台灣在全球產業鏈中的關鍵地位。

緊張情勢升溫

如果台海關係與中美關係的緊張持續升溫，即使尚未演變為重大危機，仍可能出現低強度衝突，例如中國與台灣軍艦或軍機在台海發生意外碰撞；另一種更可能的發展，是穩定性逐步被侵蝕，中國透過灰色地帶與「法律戰」等手段持續施壓，包括加強對台灣周邊海域與空域的管控，並對通行活動施加限制。此類情境雖不至於立即引發全面衝突，仍可能對台灣與全球貿易造成小幅衝擊，同時推升中美及其盟友之間的關稅與經貿摩擦。

模型推估，第一年，中國GDP可能因此減少約0.6％，美國與全球GDP各下降約0.2％。綜合台海摩擦的發展軌跡與中國近年持續擴大的灰色地帶行動，這種低強度、長期拉鋸的緊張局勢被認為是五種情境中最可能發生的一種。

台海現狀雖承受壓力，但尚未破裂，多數台灣民眾仍傾向維持現狀，避免獨立引發戰爭或統一導致自由受損。對中國而言，強制統一風險極高，可能引發內部動盪、沉重經濟代價與國際譴責；美國則反對任何單方面改變現狀。然而，隨著兩岸摩擦升高與中美戰略競爭加劇，這種脆弱平衡未來數年恐更難維持。

和解

這種情境可能來自雙方找到彼此可接受的統一路徑，在滿足中國底線的同時保障台灣民主，或由其中一方做出重大讓步。然而，這種情境極不可能發生。

若台灣與中國能達成持久和平，台灣與中國之間的貿易可望擴大，中美緊張關係也可能隨之緩和。若兩岸貿易增加、美中關稅下降，台灣、中國、美國的GDP均可能出現溫和成長，

自毛澤東以來，中國歷任領導人皆將統一視為核心目標，政策立場延續至今。然而，中國鎮壓香港反送中事件，導致台灣社會對中國的不信任加深。2024年中研院調查顯示，僅12.5％受訪者認為中國可信，83.4％認為中國的威脅增加。

台灣位居第一島鏈要衝，是美國在亞洲實力與可信度的前線指標，其動向直接牽動日、韓、澳等盟邦的戰略判斷。作為制衡中國軍事擴張的屏障，台灣2300萬人維繫的民主體制，更是自由與威權競逐的核心關鍵。如今，台灣已超越製造業樞紐，成為牽動全球金融脈動與地緣生存的關鍵，台海的穩定不僅關乎主權，更是守護全球供應鏈與金融脈動的生存保衛戰。

（本文出自2025.02.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。