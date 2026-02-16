快訊

55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲

美國伊朗會談前夕…伊官員釋談判彈性 盼3經濟合作「要讓美賺得到」

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

傳台積電再砸1000億蓋美廠？越擴股價越噴…死忠多頭喊：產能不夠EPS上看200

聯合新聞網／ 綜合報導
傳台積電恐再加碼1000億美元擴建美廠，引發網友多空論戰，多頭看好產能供不應求帶動EPS，空頭則憂心毛利率稀釋與資金排擠效應。（歐新社）
傳台積電恐再加碼1000億美元擴建美廠，引發網友多空論戰，多頭看好產能供不應求帶動EPS，空頭則憂心毛利率稀釋與資金排擠效應。（歐新社）

外媒報導指出，台美對等貿易協定雖已簽署，但晶片未納入正式條文，業界推測完整投資細節恐待川習會後公布。更引發討論的是，台積電未來可能還需再加碼1000億美元投資美國。消息一出，股板瞬間炸鍋，投資人看法分歧。

根據《金融時報》報導，台美對等貿易協定建立在台灣科技公司承諾對美投資2500億美元基礎上，其中台積電過去已宣布投資1000億美元。另有供應鏈投資約300億美元，其他企業擴產預計不超過200億美元，仍存在約1000億美元缺口。

目前台積電已承諾在美投資1650億美元，建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。熟悉計畫人士指出，可能再追加1000億美元新建4座晶圓廠。不過，即便全面完工，美國最先進晶片產能約30％，且在台灣同步擴廠下，30％恐已是上限。台灣談判代表也強調，將40％半導體供應鏈移往美國「不可能實現」。

對於「再加碼千億美元」的說法，不少網友反而解讀為利多。有人直言「越投資越噴，開市後繼續歐印」、「投資越多賺越多阿，噴！」、「投資完產能還是不夠不夠不夠」、「EPS 哪天就200」。也有人認為需求才是關鍵，「就產能不夠才要一直擴廠，eps才會持續上升」、「加碼不就是供不應求？噴高高」。還有投資策略派表示「持續all in股票 重壓0050做法不變 cc」、「好的 歐印台積電」，認為擴產代表AI與高階製程需求長線無虞。

但另一派則憂心，美方是否持續加碼要求。「就算川普說加到1000兆，台積電也得吞」、「台G這隻牛可以剝幾層皮呢？」、「加碼再加碼...無底洞」。也有人質疑產能與毛利率問題，「美國廠毛利率8% 到底還要加碼稀釋獲利到何程度」、「先進製程擴產太快也不是好事，速度適中比較好」。更有網友擔心資金排擠效應，「不管如何，對美投資肯定會產生資金排擠台灣規劃中的新廠」，顯示市場並非一面倒樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 供應鏈 貿易協定 半導體 川普

延伸閱讀

資金800萬想靠0050躺平！網酸「遇回檔就完蛋」勸留現金緩衝

00981A「賺了不賣」嫌資金卡住？網曝2條路可選：風險自己擔

00878、00919、0056「月月配三本柱」持股分級公開！存股哥：別讓社群炫富文影響心態

用0050股息來包過年紅包給爸媽！知美：四捨五入決定每個人包1萬元

相關新聞

傳台積電再砸1000億蓋美廠？越擴股價越噴…死忠多頭喊：產能不夠EPS上看200

外媒報導指出，台美對等貿易協定雖已簽署，但晶片未納入正式條文，業界推測完整投資細節恐待川習會後公布。更引發討論的是，台積電未來可能還需再加碼1000億美元投資美國。消息一出，股板瞬間炸鍋，投資人看法分

聽信郭哲榮預言回檔⋯他出清後遇連漲崩潰！網勸放寬心：再買回就好

近期台股震盪劇烈，走勢難以預料。一名Dcard網友自稱聽信分析師郭哲榮(哲哲)說大盤會回檔4000點、還強調「準到爆」，因此週一把手上ETF（含高股息與大盤型）全部出清；但接著股市卻一路上漲，讓原PO懊悔「買不回來了」，並詢問目前滿手現金是否只能等大回檔，或該追高買回。

劉揚偉「鴻海今年絕對比去年好」！員工爽抽1000萬…網：股價死魚有屁用

鴻海（2317）在台北大巨蛋舉辦年度運動嘉年華，董事長劉揚偉對2026年營運展望直言「絕對比2025年好很多」，替新年度定調。不過，面對這番樂觀喊話，股板投資人反應兩極，有人看好基本面延續，也有人直指

賴總統定調「台積電赴美是自主決定」！網不解反酸：那政府幹嘛幫企業發布？

台美貿易協定（ART）簽署後，外界關注台灣企業對美投資規模。賴清德總統13日表示，企業到各國投資是力量的延伸，政府尊重企業自主決定。其中台積電累計赴美投資已達1650億美元，再度成為討論焦點，PTT股

過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

過年除了團圓吃年夜飯，許多人也會花小錢買刮刮樂試試運氣，不過近期有網友在Threads分享，自己今年打算改買台積電零股取代刮刮樂，因為一股價格與以往刮刮樂金額差不多，還能長期增值。此舉引發不少網友共鳴，認為比起短期刺激的刮刮樂，更適合用於過年理財與儲蓄。

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股封關之際，財信傳媒董事長謝金河發文指出，馬年台股將迎來兩大順風車，包括美股創高與AI基建擴張，直言今年「喜氣洋洋」。不過消息一出，PTT股板卻出現截然不同的氣氛，留言區幾乎被「丸子」洗版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。