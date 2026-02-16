傳台積電再砸1000億蓋美廠？越擴股價越噴…死忠多頭喊：產能不夠EPS上看200

外媒報導指出，台美對等貿易協定雖已簽署，但晶片未納入正式條文，業界推測完整投資細節恐待川習會後公布。更引發討論的是，台積電未來可能還需再加碼1000億美元投資美國。消息一出，股板瞬間炸鍋，投資人看法分歧。

根據《金融時報》報導，台美對等貿易協定建立在台灣科技公司承諾對美投資2500億美元基礎上，其中台積電過去已宣布投資1000億美元。另有供應鏈投資約300億美元，其他企業擴產預計不超過200億美元，仍存在約1000億美元缺口。

目前台積電已承諾在美投資1650億美元，建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。熟悉計畫人士指出，可能再追加1000億美元新建4座晶圓廠。不過，即便全面完工，美國最先進晶片產能約30％，且在台灣同步擴廠下，30％恐已是上限。台灣談判代表也強調，將40％半導體供應鏈移往美國「不可能實現」。

對於「再加碼千億美元」的說法，不少網友反而解讀為利多。有人直言「越投資越噴，開市後繼續歐印」、「投資越多賺越多阿，噴！」、「投資完產能還是不夠不夠不夠」、「EPS 哪天就200」。也有人認為需求才是關鍵，「就產能不夠才要一直擴廠，eps才會持續上升」、「加碼不就是供不應求？噴高高」。還有投資策略派表示「持續all in股票 重壓0050做法不變 cc」、「好的 歐印台積電」，認為擴產代表AI與高階製程需求長線無虞。

但另一派則憂心，美方是否持續加碼要求。「就算川普說加到1000兆，台積電也得吞」、「台G這隻牛可以剝幾層皮呢？」、「加碼再加碼...無底洞」。也有人質疑產能與毛利率問題，「美國廠毛利率8% 到底還要加碼稀釋獲利到何程度」、「先進製程擴產太快也不是好事，速度適中比較好」。更有網友擔心資金排擠效應，「不管如何，對美投資肯定會產生資金排擠台灣規劃中的新廠」，顯示市場並非一面倒樂觀。

