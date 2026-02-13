劉揚偉「鴻海今年絕對比去年好」！員工爽抽1000萬…網：股價死魚有屁用

鴻海（2317）在台北大巨蛋舉辦年度運動嘉年華，董事長劉揚偉對2026年營運展望直言「絕對比2025年好很多」，替新年度定調。不過，面對這番樂觀喊話，股板投資人反應兩極，有人看好基本面延續，也有人直指「股價不會漲有屁用」。

根據報導，鴻海2025年第4季營收創歷年新高，即便資通訊產品進入傳統淡季，2026年第1季表現仍優於去年第4季。法人認為，1月營收年增逾三成，AI相關產品需求擴大，AI伺服器與雲端基礎建設出貨持續放量，成為營收成長核心動能。劉揚偉也提到員工分紅「聽說很大包」，嘉年華抽獎加持下，士氣提升。

支持者認為基本面改善終會反映在股價上，「獲利提升漲也是遲早的事」、「今年應該有機會300」、「300是必然的好嗎」、「在未來的某一天出現400、500也不奇怪」。也有人提醒市場已給出一定評價，「一年底部起漲100%了，台積也是1百初，還想怎樣」。對於尾牙抽千萬紅包，不少人直呼「1000萬 超猛」、「尾牙抽1000萬…這真的超爽」。

但質疑聲浪同樣明顯，「股價不會漲有屁用」、「股價比肉鬆還爛」、「比24年還低」、「爛股都不漲」。有投資人指出關鍵仍在毛利率，「問就是毛利..」、「營收都是虛胖的」、「毛利率增加有5%嗎？」也有人直言代工本質限制評價，「代工廠問題都一樣啦」、「代工這麼難賺，是有什麼未來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。