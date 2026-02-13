賴總統定調「台積電赴美是自主決定」！網不解反酸：那政府幹嘛幫企業發布？

台美貿易協定（ART）簽署後，外界關注台灣企業對美投資規模。賴清德總統13日表示，企業到各國投資是力量的延伸，政府尊重企業自主決定。其中台積電累計赴美投資已達1650億美元，再度成為討論焦點，PTT股板掀起兩派論戰。

根據報導，台美關稅拍板後，美方要求台灣企業自主投資美國2500億美元，其中台積電已包含先前宣布的1000億美元投資，加上3座晶圓廠的650億美元，總額達1650億美元。賴清德強調，只要研發中心、先進製程與最大產量仍在台灣，台灣就能穩定發展；2500億美元屬於企業自主投資，政府尊重企業決定。

部分網友認為，企業本就依市場與客戶需求布局，「本來就是阿 不然輝達來台灣要說是被逼的嗎」、「商人往最利己的地方過去 不是很正常嗎」、「簽約挺好，關稅比中日韓低」。也有人從產業現況分析，「台積電就美政府跟客戶逼著去的，難道得公投決定？」、「還是得靠GG扛下一切!」。更有投資人樂觀看待，「謝謝政府，謝謝台積」、「看來台股是一路向上了」。

但質疑聲浪同樣激烈，「企業自主決定，那政府憑什麼幫企業發布」、「賴：自己去的，算在我的談判績效。」、「當初講是籌碼現在講自主？」、「說啥幹話 還不是被政府逼的？」。也有人擔心後續變數，「小心到時候川普說，台積的不算在2500裡面」。甚至直言，「企業自主去大陸就不行」，認為說法前後矛盾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。