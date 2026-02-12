過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，一張要價2000元，相當於台積電1股。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
過年除了團圓吃年夜飯，許多人也會花小錢買刮刮樂試試運氣。不過近期有網友在Threads分享，自己今年打算改買台積電零股取代刮刮樂，因為一股價格與一張刮刮樂金額差不多，還能長期增值。此舉引發不少網友共鳴，認為與其把錢花在短期刺激的刮刮樂，更適合用於過年理財與儲蓄。

此論點讓不少網友點頭，「我老公說一樣的話，2000買刮刮樂是賭運氣；2000買台積電是投資未來」、「你買刮刮樂有去無回，買台積他還會持續成長，沒有理由不選台積」、「與其賭那個一張兩千不知道能刮中多少的刮刮樂，不如買一股台積電」、「我會把這句話放在我錢包裡以防過年期間我抵擋不住誘惑」、「刮刮樂的期望值是負的，台積電的期望值是正的」、「有花錢衝動的時候就買一股台積電吧，明年的你會感謝今年的你」。

將過年預算投入台積電或其他長線標的值得嗎？分析師郭哲榮於2月11日盤後指出，當天台股封關，大盤上漲逾500點，4個交易日累計反彈約2500點。郭哲榮表示，台積電股價站上1915元，雖然他先前在1830元出售部分持股出現價差，但他並未強求「一定賺到最後一段」，強調股市本就有勝有負，重要的是事前預告與風險說明。

郭哲榮認為，今年台股挑戰4萬點具備可能，但提醒近期漲勢過快，投資人應留意盤勢變化。針對期貨操作，他指出原本獲利1100點，目前轉為虧損，選擇續抱部位，並已向會員說明風險；股票部分整體心情仍屬平穩。此觀點呼應投資者選擇以台積電或ETF作為過年資金配置的好處：雖短期波動難免，但長線持有與風險控管，能為資金保值並增加未來收益的可能性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股封關之際，財信傳媒董事長謝金河發文指出，馬年台股將迎來兩大順風車，包括美股創高與AI基建擴張，直言今年「喜氣洋洋」。不過消息一出，PTT股板卻出現截然不同的氣氛，留言區幾乎被「丸子」洗版。

台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

台股封關日站穩3萬3千點之上，證交所首度舉辦封關典禮。被問到台股是否有機會挑戰4萬點時，證交所董事長林修銘回應「在新的一年裡、這是可以期待的」，一句話點燃市場想像，也在PTT掀起熱議。 林修銘表

台指期抱過年…開盤那天不怕被抬出場？網友喊「4萬可期」：不抱牢就是賣飛

春節長假將至，台股休市期間長達7個工作日無法交易；有網友在PTT發文詢問，「有人抱台指期過年嗎？」擔心保證金不足，開工日又碰上結算日，萬一跳空恐被抬出場，引發熱議。 原PO指出，依目前波動幅度來

台股今年挑戰4萬點？郭哲榮認為「有機會」：昨外資狂買500億卻調節台積電

分析師郭哲榮於2025年2月11日盤後表示，當天台股封關，大盤上漲逾500點，四個交易日累計反彈約2500點。他指出，原本承諾若大盤未出現大漲或大跌就不錄影，但因台股大幅上揚，因此仍履行承諾進行說明。

台股蛇年封關飆33,605點！扣掉外資人均賺125萬…網哭喊：對不起我拉低平均

蛇年台股走勢驚濤駭浪，在川普對等關稅風波衝擊下一度重挫，隨後在台積電與AI題材帶動下強勢反攻，加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關。 統計

