謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股封關之際，財信傳媒董事長謝金河發文指出，馬年台股將迎來兩大順風車，包括美股創高與AI基建擴張，直言今年「喜氣洋洋」。不過消息一出，PTT股板卻出現截然不同的氣氛，留言區幾乎被「丸子」洗版。

謝金河表示，川普在Truth Social喊話道瓊上看10萬點，帶動美股反彈創高；同時黃仁勳重申AI建置不可逆，算力需求將推動人類史上最大規模基礎建設，輝達股價轉強也激勵那斯達克上漲。他指出，儘管市場對AI高額資本支出仍有疑慮，甚至導致軟體股如Adobe、Salesforce、微軟、甲骨文等明顯修正，但AI晶片與建置端仍是主軸。台灣在AI晶片供應鏈中居關鍵地位，台積電將是最大贏家，若SpaceX IPO，台廠供應鏈也有望受惠。

仍有部分網友認為這波行情確實有基本面支撐，「老謝這次有準喔」、「老謝看好台積多久了 不會有人對做吧」、「這波酸老謝的被尬1萬點以上」、「台積算是少數能破魔咒的個股」。也有人直言「超順的拉」、「老謝說年後超穩了」。

但多數留言卻相當戲劇化「丸子」、「完了」、「閉嘴啦」、「救命喔」、「過完年準備崩盤」、「年後開盤第一天跌停」、「東方神秘力量」。不少人直指「封關才講這個口，這個年不好過」、「還好封關了」、「今天應該清空的」。甚至有人回憶「金銀記憶體那篇我還在瑟瑟發抖」，對其過往喊盤心有餘悸。

