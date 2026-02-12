台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
證交所董座看好新的一年台股挑戰4萬點，引發網友熱議究竟是基本面獲利支撐，還是只靠台積電獨撐大局的泡沫。中央社
台股封關日站穩3萬3千點之上，證交所首度舉辦封關典禮。被問到台股是否有機會挑戰4萬點時，證交所董事長林修銘回應「在新的一年裡、這是可以期待的」，一句話點燃市場想像，也在PTT掀起熱議。

林修銘表示，過去一年台股歷經對等關稅等驚濤駭浪，但仍展現產業與資本市場韌性，台灣已成為全球第七大資本市場市值國家。他強調，應以平常心迎接創紀錄收盤，也以平常心看待新年度開紅盤。未來證交所將持續推動商品多元化與國際化，強化與國際市場連結。總經理李愛玲則指出，未來每年都將舉辦封關典禮，邀請年度人物出席，展現台灣韌性。

對於4萬點目標，不少網友認為並非天方夜譚「其實以今天上市櫃公司的獲利成長來看 40000一點都不奇怪」、「台積+800 台股就4萬了吧」、「感覺真的不難」、「有希望 但我沒說一直線上去cc」、「四萬真的還好...預期中而已」、「期待？一定會到的 時間問題」。也有人從基本面出發，「上市櫃今年預計eps成長30% 叫沒賺」、「台股這次是基本面驅動 比1990那波漲本益比可不同」。

但質疑聲音也不少「有夢最美...」、「講什麼幹話啊」、「泡泡越吹越大，什麼時候會破呢」、「泡泡總有破的一天，別住套房」。還有人擔心結構性問題，「台股4萬點肯定拼命拉G 其他股票死光光」、「交易制度落後且無法與世界同步，談什麼接軌國際」。也有人直言這只是官話，「只是期待」、「跟折折話術一樣：有機會」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 資本市場 封關日 證交所 總經 2330台積電

