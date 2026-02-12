台指期抱過年…開盤那天不怕被抬出場？網友喊「4萬可期」：不抱牢就是賣飛

春節長假將至，台股休市期間長達7個工作日無法交易；有網友在PTT發文詢問，「有人抱台指期過年嗎？」擔心保證金不足，開工日又碰上結算日，萬一跳空恐被抬出場，引發熱議。

原PO指出，依目前波動幅度來看，若保證金放不夠，「開工盤被抬走的機率是有的」，加上開工日剛好結算，想多撐幾天都沒辦法，因此好奇是否有人「賭性堅強期貨抱過年」。貼文一出，留言瞬間湧入，多空雙方交鋒火熱。

對於是否抱倉？有人直言「有的。多單滿倉」、也有人喊「抱啊 不然賣飛」、「一定要抱 今年4萬可期」、「滿倉！歐印！」、「過完年直接數錢」。也有網友認為只要風險控管好就行，「槓桿不要開太大啦行情一直都在」、「保證金放夠不就好，一堆人年前賣，年後輕車更易上漲」、「做多一口放五倍保證金，還好」。甚至有人笑稱「沒人抱，那交易價量從哪來？」。

但也有人保持警惕「沒錢只會放剛好保證金的應該上周都被抬出去了」、「就不要過完年風雲變色」，還有人點名「某分析師會員抱空台指期過年 超猛」、「某分析師看空千點」。部分投資人則選擇降低風險，「去年被嚇到...今年只放三口」、「我不敢，已平倉，但抱著正二」、「抱期貨太危險 選擇權雙買就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。