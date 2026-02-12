台股今年挑戰4萬點？郭哲榮認為「有機會」：昨外資狂買500億卻調節台積電

分析師郭哲榮於2025年2月11日盤後表示，當天台股封關，大盤上漲逾500點，四個交易日累計反彈約2500點。他指出，原本承諾若大盤未出現大漲或大跌就不錄影，但因台股大幅上揚，因此仍履行承諾進行說明。

郭哲榮提到，台積電股價站上1915元，外界質疑是否「賣飛」。他坦言，先前於1830元賣出台積電（2330），確實出現價差，但強調自己並非要求「一定賺到最後一段」，也認為沒有分析師能夠完整掌握整段波段行情。

他表示，今年台股是否有機會挑戰4萬點，市場已開始有人討論，自己認為「有機會」，但也直言近期漲勢過快。至於期貨操作部分，原本獲利1100點，目前轉為虧損，選擇續抱部位，並已向期貨會員說明相關風險；股票會員方面則認為整體心情仍屬平穩。

針對籌碼面，郭哲榮指出，外資當日買超逾500億元，但並未大幅加碼台積電，反而呈現調節；相對地，外資買進鴻海（2317）與南亞科（2408）。他因此認為，所謂「老AI」族群與記憶體族群有機會出現反彈。他也強調，年前已提醒記憶體操作時機，若行情未崩盤，年後仍有反彈空間。

此外，他提醒投資人留意韓國股市動向，並表示未來幾個交易日將是觀察重點。他強調，若行情條件成熟，仍將轉為積極做多；現階段策略是「少賺沒關係，不要多賠」。

郭哲榮最後表示，投資本就有勝有負，重點在於事前預告與風險說明。他強調，近期股票操作整體仍有獲利，僅部分標的出現價差問題，並再次提醒投資人留意後續盤勢變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。