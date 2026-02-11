快訊

台股蛇年封關飆33,605點！扣掉外資人均賺125萬…網哭喊：對不起我拉低平均

聯合新聞網／ 綜合報導
蛇年台股封關創新高，平均每位股民大賺125.1萬元，引發網友熱議誰拉低平均。圖／本報系資料庫
蛇年台股封關創新高，平均每位股民大賺125.1萬元，引發網友熱議誰拉低平均。圖／本報系資料庫

蛇年台股走勢驚濤駭浪，在川普對等關稅風波衝擊下一度重挫，隨後在台積電與AI題材帶動下強勢反攻，加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關。

統計顯示，蛇年台股市值大增34.02兆元，扣除外資持股49%，以全台約1386萬名股民計算，平均每位股民大賺125.1萬元。數據一出，立刻在股板掀起熱烈討論。

不少網友直呼「這波真的舒服」、「今年隨便都賺幾百萬」、「光1跟2月就不止125萬了。哪需要整年」，認為行情火熱，有進場的幾乎都有肉吃，也有人笑稱「正二無腦多」，形容這波多頭氣勢驚人。

但也有人對「平均值」提出質疑，「平均值當作每一個人 哈哈哈哈哈哈」、「誰拉低平均？一起，強大」、「請問不足的部分要找誰領取」，不少股民自嘲「對不起 我少賺115萬」、「抱歉，我拉低平均了」，對平均數的代表性抱持保留態度。

也有網友酸度滿滿地說「你爸跟你媽平均一人一顆睪丸啊」，還有人直言「平均才1百多 股板一堆賺上億 可見大部分人還是賠錢」，在一片歡呼聲中，股板依舊維持一貫的戲謔與反差感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蛇年 台股 台積電 川普 對等關稅
蛇年台股走勢驚濤駭浪，在川普對等關稅風波衝擊下一度重挫，隨後在台積電與AI題材帶動下強勢反攻，加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關。 統計

封關日主力「倒莊空方」大屠殺！狄驤：別買反向ETF小心愈避愈險

台股封關日一路往上飆，又正好碰到結算日，多方主力直接向上倒莊，不打算給空軍活路，逼得空方在過年前陸續認輸。 說真的，不少人覺得台股過高，選擇用反向部位來避險，但只要一個不小心，就會變成愈避愈險。

美製車關稅傳歸零「汽車降價1成」？網不信：台灣玩法是加價賣

外傳美製汽車關稅政策即將拍板，經濟部2月10日將邀集國產車廠與車輛工業同業公會開會，引發PTT網友熱議。討論焦點集中在「關稅若從17.5%降至0%，車價到底該降多少」、車商是否會把降稅利益回饋消費者，以及「台灣會不會又上演先漲再降」的質疑聲浪。

史上最嚴重記憶體缺貨？網疑「利多出盡」反酸外資倒貨

高盛最新報告示警AI伺服器需求爆發，恐引發DRAM、NAND供需全面失衡，並點名三星與SK海力士將成最大受益者，引來PTT股板熱議。網友討論焦點聚焦在「記憶體是否仍被低估」、韓國廠受惠下台廠能否跟上，以及報告發布時點是否已屬追高階段，甚至出現「高盛反買」與「倒貨」質疑聲浪。

平均264萬！台積電分紅逾2061億創史高…網：當不了員工只好當股東

護國神山再度出手。台積電（2330）董事會核准2025年員工分紅總額逾2,061億元，平均每名員工可分到264萬元，年增超過三成，消息一出立刻在股板引發熱議，有人羨慕、有人成酸，也有人直言「當不了員工

今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

財經主持人詹璇依在最新影音中表示，先向觀眾祝賀新年，並以輕鬆語氣提到自己的穿搭「像個紅包」，祝福大家在馬年「Money多多」。 針對近期不少投資人關心「是否要爆股過年」、或「是否應逢高調節」的問

