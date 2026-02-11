台股蛇年封關飆33,605點！扣掉外資人均賺125萬…網哭喊：對不起我拉低平均

蛇年台股走勢驚濤駭浪，在川普對等關稅風波衝擊下一度重挫，隨後在台積電與AI題材帶動下強勢反攻，加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關。

統計顯示，蛇年台股市值大增34.02兆元，扣除外資持股49%，以全台約1386萬名股民計算，平均每位股民大賺125.1萬元。數據一出，立刻在股板掀起熱烈討論。

不少網友直呼「這波真的舒服」、「今年隨便都賺幾百萬」、「光1跟2月就不止125萬了。哪需要整年」，認為行情火熱，有進場的幾乎都有肉吃，也有人笑稱「正二無腦多」，形容這波多頭氣勢驚人。

但也有人對「平均值」提出質疑，「平均值當作每一個人 哈哈哈哈哈哈」、「誰拉低平均？一起，強大」、「請問不足的部分要找誰領取」，不少股民自嘲「對不起 我少賺115萬」、「抱歉，我拉低平均了」，對平均數的代表性抱持保留態度。

也有網友酸度滿滿地說「你爸跟你媽平均一人一顆睪丸啊」，還有人直言「平均才1百多 股板一堆賺上億 可見大部分人還是賠錢」，在一片歡呼聲中，股板依舊維持一貫的戲謔與反差感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。