封關日主力「倒莊空方」大屠殺！狄驤：別買反向ETF小心愈避愈險

台股封關日一路往上飆，又正好碰到結算日，多方主力直接向上倒莊，不打算給空軍活路，逼得空方在過年前陸續認輸。

說真的，不少人覺得台股過高，選擇用反向部位來避險，但只要一個不小心，就會變成愈避愈險。

與其如此，不如用調整部位來避險就好，像是提高現金比例、降低槓桿，又或是汰弱留強，專注在產業趨勢強勁的好企業。

我多次分享的ABF、玻纖布與記憶體，封關前的這幾天表現依然都不錯，代表市場仍有共識。

近期股市劇烈波動，大跌一度破月線，再到今天的屢創新高，我與投資朋友們都再次見證台股雲霄飛車的威力，希望有緣的投資朋友不但沒有受傷，甚至還有把握到難得的上車好機會，可以更開心的過個好年。

先祝大家新年快樂！

◎感謝 狄驤的資本主義求生筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。