平均264萬！台積電分紅逾2061億創史高…網：當不了員工只好當股東

護國神山再度出手。台積電（2330）董事會核准2025年員工分紅總額逾2,061億元，平均每名員工可分到264萬元，年增超過三成，消息一出立刻在股板引發熱議，有人羨慕、有人成酸，也有人直言「當不了員工，就當股東」。

台積電首度赴日本熊本廠召開董事會，決議核准2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總額約新台幣2061億4592萬元，創歷史新高。其中約一半為已按季發放的業績獎金，另一半分紅約1030億元，將於今年7月發放。以去年底可參與分紅的7.8萬名正職員工計算，平均每人可分得264萬元。

同日董事會也通過2025年財報，全年營收3.8兆元、年增31.6%，稅後純益1.7178兆元、年增46.4%，營收與獲利雙雙創新高。

不少網友直呼羨慕，認為高分紅是實至名歸，也再次驗證「輪班救台灣」的含金量，「豪爽啊」、「還有缺人嗎？」、「那麼累 辛苦錢 應該的」、「感謝這些台積精英，讓大家一起賺錢」、「不能當員工，就當股東啊！」、「全台房價都gg害的吧」、「十萬青年十萬肝GG輪班救台灣」、「錢太香」、「好爽」。

也有網友質疑「平均值」的代表性，或點出高薪背後的代價與現實壓力，「用平均來騙人喔」、「好一個平均」、「平均一顆睪丸論」、「有錢沒命花」、「賺時間賺健康賺財富 員工其實只能賺錢而已」、「進台積後，生活開銷也會變高」、「好奇中位數是多少」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。