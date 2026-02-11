快訊

今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依建議基金與ETF族群無需頻繁進出，因經理人與指數機制會自動汰弱留強，除非急需用錢，否則長線續抱AI趨勢股即可。記者陳正興／攝影
詹璇依建議基金與ETF族群無需頻繁進出，因經理人與指數機制會自動汰弱留強，除非急需用錢，否則長線續抱AI趨勢股即可。記者陳正興／攝影

財經主持人詹璇依在最新影音中表示，先向觀眾祝賀新年，並以輕鬆語氣提到自己的穿搭「像個紅包」，祝福大家在馬年「Money多多」。

針對近期不少投資人關心「是否要爆股過年」、或「是否應逢高調節」的問題，她指出，若投資人與自己一樣，持有的是基金或ETF，原則上採取長線持有即可，不需要過度操作

她進一步說明，原因主要有兩個關鍵。

第一，基金經理人本身就會依照市場狀況進行資金調整與配置。

第二，ETF屬於被動追蹤指數的投資工具，只要選擇的是高含「積量」、也就是以台積電權重較高的標的，且投資人本身確信其屬於AI長線發展趨勢的一環，基本上不必特別做調整。

詹璇依也強調，除非投資人短期內有資金需求，否則不需要因為過年或短期波動而頻繁進出市場。

她同時分享近期一派市場觀點指出，之所以偏好選擇含台積電比重較高的標的，來自華爾街分析師的長期試算。該分析指出，若長期持有台積電20年，報酬有機會成長約16倍。其推算基礎為，台積電過去年化報酬率約19%，若將股利納入，約可達23%；即便保守以年化15%計算，20年下來，累積報酬仍可能翻16倍。

她表示，關鍵在於台積電目前在高階製程上的不可替代性，以及其深厚的護城河，成為能持續成長的重要底氣。

最後，詹璇依總結，若投資人選擇的是以台積電為核心、並聚焦台灣AI電子科技產業的ETF或基金，其實不必過度擔心短期波動，建議「把APP關掉，開心過年」。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 年化報酬率 ETF 華爾街 封關日

詹璇依 基金小姐姐

×

今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

台積電1月營收創高！他看好「年後股價破2000」 網反酸已反應

台積電公布2026年1月營收再創歷史新高，引發PTT熱議，討論焦點落在「淡季仍破4000億元是否代表AI需求全面爆發」、股價1880元是否仍有上攻空間，以及多空對「已反應」與「還沒開始漲」的分歧。整體留言呈現一面倒亢奮，但仍夾雜對後續月份與市場情緒過熱的提醒。

封關倒數該抱股過年嗎？專家教「3招」年終獎金、紅包放大術

農曆春節將至，對於辛勤工作一年的上班族來說，最期待的莫過於年終獎金入袋的時刻。然而，站在2026金馬年的起跑線上，投資人的心情卻是既興奮又忐忑。《遠見》帶你三招放大獎金與紅包。 令投資人興奮的是

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

台股盤面熱度延燒到記憶體族群。有媒體刊出專訪，力積電（6770）董事長黃崇仁直言，這波記憶體缺貨是他30年來第一次看到的現象，甚至認為短期內難以緩解。消息一出，立刻引爆股板討論，信者恆信、疑者更多。

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

財信傳媒董事長謝金河指記憶體、載板、矽光子、低軌衛星等4族群已成台股新核心，並以南亞科股價從約25元飆至326元、市值破兆為例，引發PTT股板熱議，不少人吐槽「老謝開口」是否再度成為反指標，網友一面吐槽「包牌式點名」，一面擔心熱門族群隔天就走弱，直呼「完了」「丸子」。

過年要不要抱股？指數投資人曝會領「這筆錢」出來：放高利活存多一些利息

過年要不要抱股這種問題，應該不用問我了，應該大家都知道我答案是什麼。 至於過年和沒過年有什麼差別？要做什麼事呢？我過年前唯一會要做的事，就是剛才把因為台股上漲，期貨帳戶多的錢領出來。（之前講過我會大

