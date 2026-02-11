今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

財經主持人詹璇依在最新影音中表示，先向觀眾祝賀新年，並以輕鬆語氣提到自己的穿搭「像個紅包」，祝福大家在馬年「Money多多」。

針對近期不少投資人關心「是否要爆股過年」、或「是否應逢高調節」的問題，她指出，若投資人與自己一樣，持有的是基金或ETF，原則上採取長線持有即可，不需要過度操作。

她進一步說明，原因主要有兩個關鍵。

詹璇依也強調，除非投資人短期內有資金需求，否則不需要因為過年或短期波動而頻繁進出市場。

她同時分享近期一派市場觀點指出，之所以偏好選擇含台積電比重較高的標的，來自華爾街分析師的長期試算。該分析指出，若長期持有台積電20年，報酬有機會成長約16倍。其推算基礎為，台積電過去年化報酬率約19%，若將股利納入，約可達23%；即便保守以年化15%計算，20年下來，累積報酬仍可能翻16倍。

她表示，關鍵在於台積電目前在高階製程上的不可替代性，以及其深厚的護城河，成為能持續成長的重要底氣。

最後，詹璇依總結，若投資人選擇的是以台積電為核心、並聚焦台灣AI電子科技產業的ETF或基金，其實不必過度擔心短期波動，建議「把APP關掉，開心過年」。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。