封關倒數該抱股過年嗎？專家教「3招」年終獎金、紅包放大術

農曆春節將至，對於辛勤工作一年的上班族來說，最期待的莫過於年終獎金入袋的時刻。然而，站在2026金馬年的起跑線上，投資人的心情卻是既興奮又忐忑。《遠見》帶你三招放大獎金與紅包。





令投資人興奮的是，在AI浪潮推升下，台股指數不斷竄高，企業獲利展望也備受外資肯定；但忐忑的是，今年農曆春節休市長達11天（2月11日封關，2月23日開紅盤），面對漫長的假期，以及地緣政治的詭譎多變，這筆剛到手的獎金，究竟該「落袋為安」持盈保泰？還是該大膽入市且「抱股過年」，搶賺開春紅包？

《遠見》彙整多家重量級機構觀點，為你拆解金馬年的資金布局，並獨家分享一套「年終獎金放大術」。

為什麼機構法人敢喊「抱股過年」？

首先，看基本面。投資人最擔心的莫過於「追高」，但根據高盛證券最新預估，MSCI台灣指數今年的EPS（每股盈餘）成長率，已從原先的23％上調至30％。

更重要的是，這股成長動能並非曇花一現，高盛預期這波雙位數的獲利增幅有望一路延續至2027年。瀚亞菁華基金經理人葉彥廷也指出，目前市場資金集中，獲利成長最亮眼的零組件與PCB（電路板）族群，平均都有20％以上的成長率。

換言之，雖然指數位居高檔，但有「獲利成長」作為實質支撐，泡沫化的疑慮相對降低。國泰證券則指出，只要美國經濟基本面未明顯轉弱，在聯準會（Fed）政策維持寬鬆的背景下，市場大幅修正風險有限。

那麼，如何把握「精準配置」的訣竅呢？《遠見》為您打包三大錦囊：

錦囊一》攻擊型配置——AI仍是王道，鎖定「電力」與「邊緣運算」

如果你手上的年終獎金是閒置資金，且願意承擔波動以換取高成長，那麼「科技股」依然是核心標準配備。

1. 抓住AI擴散效應：富邦投信分析，2026年是AI產業的轉折點，將從基礎建設逐步邁向「應用落地」與「獲利兌現」。這意味著，投資目光不能只停留在伺服器，更要看向美國大型科技股與軟體應用端。

瀚亞投信則點出具體指標，建議投資人密切關注輝達（NVIDIA）新一代產品「Vera Rubin」的量產時程，以及ASIC（客製化晶片）供應鏈的訂單變化。這將是電子產業下半場的重頭戲。

2. 電力與基礎建設的剛性需求：國泰證券特別提醒，AI資料中心的擴建將帶動顯著的電力需求。投資人可將目光轉向「電力與基礎建設產業」。不過，國泰也示警，這類產業通常訂單交貨期長、負債比容易快速拉高，選股時需特別留意財務體質。

對於不想挑選個股的投資人，可利用市值型ETF布局，抓住科技股在多頭市場的爆發力。

錦囊二》防禦型配置——高股息ETF與債券的「現金流護城河」

若這筆年終獎金是為了預備中長期的出國基金或家庭預備金，「穩健」是最高指導原則。

1. 金融股助攻高股息：2025年金控業大豐收，13家上市金控全年稅後純益達5863.2億元。國泰投信指出，這將為含金量高的ETF提供強大的配息底氣。例如即將在2月26日除息的國泰永續高股息（00878），其金融保險族群占比約三成，剛好能承接這波金融業獲利紅利，適合作為投資組合的防守部位。

2. 債券鎖利，等待降息：雖然市場認為利率接近高點，但波動仍在。富邦投信建議，可配置具「主動調整機制」的債券型ETF，透過投資等級債與非投資等級債的彈性搭配，爭取息收。國泰證券則補充，若未來降息幅度超乎預期，科技、大型金融與公用事業等體質佳的債券，將是資金鎖利的避風港。

錦囊三》機會型配置——別忽略海外「低基期」與「避險」資產

台股雖然強勢，但將所有雞蛋放在同一個籃子裡仍有風險。今年的年終獎金，不妨撥出20％～30％放眼海外。

1. 日本REITs與越南股市：日本股市告別失落30年，在首相高市早苗的強勢帶領下正迎來高度成長，且目前日圓匯率偏低，下檔空間有限。此時持有日圓資產具有相對優勢。

越南在供應鏈轉移、國企改革與股市升級題材下，則漸漸浮現中長期投資的價值。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年越南在科技轉型上值得關注，今年官方喊出GDP成長10％的目標，並強調增長須擺脫依賴廉價勞動力與資源開採的舊模式，轉而由高價值領域，如科技、創新及數位等產業所驅動。同時Google、ASML等科技巨頭已擴大布局越南，助攻產業升級。

張晨瑋更補充，根據德勤「2025年東南亞IPO資本市場報告」，去年越南IPO（初次公開發行）募資額與市值躋身東南亞前三，主要歸功於Techcom證券與VPBank證券上市案。這標誌著越南IPO 市場告別近年的長期停滯，開啟新一輪成長週期。隨著今年越南升格新興市場，資本市場也將出現結構性改變，可望迎來新一波資金行情。

2. 黃金與避險意識：地緣政治風險始終存在，2025年黃金價格漲幅超過60％，反映市場深層的恐懼與避險需求。今年台股封關長達11天，國際市場仍在運作，適度配置黃金或避險資產，能避免長假期間資產大幅縮水。

綜觀各大法人觀點，金馬年的投資主軸依然圍繞在「AI科技」與「聯準會降息」兩大題材。面對即將到來的封關日（2／11），建議積極者可抱股過年，重點持有半導體、AI供應鏈及美股成長型基金。穩健者則建議保留部分現金，或將資金轉入高股息ETF與債券，安穩領息。

紅包理財不宜躁進，重點在於建立「可長期執行的紀律」。分批進場、定期檢視，讓這筆年終獎金成為你金馬年財富翻倍的另一桶金。

（本文出自2025.02.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。