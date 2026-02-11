快訊

高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪100萬元交保

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台積電1月營收創高！他看好「年後股價破2000」 網反酸已反應

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電公布2026年1月營收再創歷史新高，引發PTT熱議，討論焦點落在「淡季仍破4000億元是否代表AI需求全面爆發」、股價1880元是否仍有上攻空間，以及多空對「已反應」與「還沒開始漲」的分歧。整體留言呈現一面倒亢奮，但仍夾雜對後續月份與市場情緒過熱的提醒。

台積電10日公告2026年1月合併營收約新台幣4,012億5,500萬元，月增19.8%、年增36.8%。一名網友在PTT貼文，並整理先前12月營收約3,350億元，強調1月「歷史新高」且在所謂淡季仍大幅跳升，並補上一句「今天股價收1880元，年後2000元」作為看多結論，迅速引來大量推文接力。

原PO以數字對比強化「淡季也能創高」的震撼感，直指台積電營運動能超出市場想像，並把股價目標直接拉到2000元，帶有「公布營收＝行情續噴」的預期。不少網友也跟著用「太神啦」、「鬼神營收」、「無敵台積」等語氣回應，甚至有人直呼「4000億是啥鬼數字」、「單月四千…啥小」，把驚訝情緒放大成集體狂歡。

多數留言站在多方立場，認為雙增且淡季創高，意味基本面強到「所有人閉眼買台積」，並延伸到市值型ETF與正2受惠，有人喊「50、52多蛙感謝魏董」、「大GG+正2怎麼輸」，也有人高喊「台股上四萬」、「年底3000」等更激進目標。部分推文則以「尾盤偷看答案」形容市場提前反應，認為資金明顯向權值集中。

但也有不同聲音提醒別過度亢奮，推文中多次出現「已反應」、「雙增崩，台股不喜歡賺錢的公司」等反諷，並有人預告「2月準備大減」或指出去年農曆年因素、營收季節性可能造成落差，暗示單月數字不宜直接外推。另有網友聚焦多空論戰，嘲諷先前唱衰者「GG酸給我出來」，也有人反問「2000要賣嗎？」顯示在狂熱氣氛下，市場仍存在獲利了結與追高風險的拉扯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 PTT ETF
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

誰買的？ 台積電最後一盤爆6,541張買單 股價天價市值48兆7,531.45億元

相關新聞

台積電1月營收創高！他看好「年後股價破2000」 網反酸已反應

台積電公布2026年1月營收再創歷史新高，引發PTT熱議，討論焦點落在「淡季仍破4000億元是否代表AI需求全面爆發」、股價1880元是否仍有上攻空間，以及多空對「已反應」與「還沒開始漲」的分歧。整體留言呈現一面倒亢奮，但仍夾雜對後續月份與市場情緒過熱的提醒。

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

財信傳媒董事長謝金河指記憶體、載板、矽光子、低軌衛星等4族群已成台股新核心，並以南亞科股價從約25元飆至326元、市值破兆為例，引發PTT股板熱議，不少人吐槽「老謝開口」是否再度成為反指標，網友一面吐槽「包牌式點名」，一面擔心熱門族群隔天就走弱，直呼「完了」「丸子」。

封關倒數該抱股過年嗎？專家教「3招」年終獎金、紅包放大術

農曆春節將至，對於辛勤工作一年的上班族來說，最期待的莫過於年終獎金入袋的時刻。然而，站在2026金馬年的起跑線上，投資人的心情卻是既興奮又忐忑。《遠見》帶你三招放大獎金與紅包。 令投資人興奮的是

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

台股盤面熱度延燒到記憶體族群。有媒體刊出專訪，力積電（6770）董事長黃崇仁直言，這波記憶體缺貨是他30年來第一次看到的現象，甚至認為短期內難以緩解。消息一出，立刻引爆股板討論，信者恆信、疑者更多。

過年要不要抱股？指數投資人曝會領「這筆錢」出來：放高利活存多一些利息

過年要不要抱股這種問題，應該不用問我了，應該大家都知道我答案是什麼。 至於過年和沒過年有什麼差別？要做什麼事呢？我過年前唯一會要做的事，就是剛才把因為台股上漲，期貨帳戶多的錢領出來。（之前講過我會大

他聽分析師建議封關前清空持股…見連兩日大漲崩潰了！網：睡得好無價

台股即將迎來封關日，不少投資人原本只想「抱現金安心過年」，卻沒想到封關前行情急轉直上。台股連兩日強彈，讓部分在上周五選擇下車的投資人瞬間陷入情緒拉扯，股版也出現「現在回頭看真的很嘔」的真實心聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。