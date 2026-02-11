台積電1月營收創高！他看好「年後股價破2000」 網反酸已反應

台積電公布2026年1月營收再創歷史新高，引發PTT熱議，討論焦點落在「淡季仍破4000億元是否代表AI需求全面爆發」、股價1880元是否仍有上攻空間，以及多空對「已反應」與「還沒開始漲」的分歧。整體留言呈現一面倒亢奮，但仍夾雜對後續月份與市場情緒過熱的提醒。

台積電10日公告2026年1月合併營收約新台幣4,012億5,500萬元，月增19.8%、年增36.8%。一名網友在PTT貼文，並整理先前12月營收約3,350億元，強調1月「歷史新高」且在所謂淡季仍大幅跳升，並補上一句「今天股價收1880元，年後2000元」作為看多結論，迅速引來大量推文接力。

原PO以數字對比強化「淡季也能創高」的震撼感，直指台積電營運動能超出市場想像，並把股價目標直接拉到2000元，帶有「公布營收＝行情續噴」的預期。不少網友也跟著用「太神啦」、「鬼神營收」、「無敵台積」等語氣回應，甚至有人直呼「4000億是啥鬼數字」、「單月四千…啥小」，把驚訝情緒放大成集體狂歡。

多數留言站在多方立場，認為雙增且淡季創高，意味基本面強到「所有人閉眼買台積」，並延伸到市值型ETF與正2受惠，有人喊「50、52多蛙感謝魏董」、「大GG+正2怎麼輸」，也有人高喊「台股上四萬」、「年底3000」等更激進目標。部分推文則以「尾盤偷看答案」形容市場提前反應，認為資金明顯向權值集中。

但也有不同聲音提醒別過度亢奮，推文中多次出現「已反應」、「雙增崩，台股不喜歡賺錢的公司」等反諷，並有人預告「2月準備大減」或指出去年農曆年因素、營收季節性可能造成落差，暗示單月數字不宜直接外推。另有網友聚焦多空論戰，嘲諷先前唱衰者「GG酸給我出來」，也有人反問「2000要賣嗎？」顯示在狂熱氣氛下，市場仍存在獲利了結與追高風險的拉扯。

