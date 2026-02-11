史上最嚴重記憶體缺貨？網疑「利多出盡」反酸外資倒貨

快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

記憶體產業受到供給吃緊與價格飆升。（路透）
高盛最新報告示警AI伺服器需求爆發，恐引發DRAM、NAND供需全面失衡，並點名三星與SK海力士將成最大受益者，引來PTT股板熱議。網友討論焦點聚焦在「記憶體是否仍被低估」、韓國廠受惠下台廠能否跟上，以及報告發布時點是否已屬追高階段，甚至出現「高盛反買」與「倒貨」質疑聲浪。

根據媒體報導，高盛上修今、明兩年記憶體供不應求預估，稱2026年DRAM恐出現近15年最嚴重缺口，NAND也可能迎來產業史上最大等級短缺之一。供給端受限無塵室與擴產速度，短期僅剩少數產能具彈性；需求端則由AI伺服器帶動，伺服器端DRAM與HBM需求占比將跨越過半。另有媒體補充指出，中國長江存儲、長鑫存儲即使擴產，仍難成為此波缺貨與漲價的「救星」或「殺手」。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言，「記憶體是不是被低估了？現在感覺都是利多出盡了」，並點名「記憶卡蛙還有救嗎，還是要套山頂了」，透露對產業前景與股價位階的矛盾心態。該貼文也引發不少投資人自嘲與接梗式回應，形成「悲觀情緒與反諷語氣」交織的討論氛圍。

多數留言將焦點指向高盛點名的受益者落在韓國雙雄，認為「三星跟海力士大贏家，台股的記憶體呢？」也有人直言「人家講的是三星跟海力士，跟台廠關係很小」、「台灣over」。另一派則把矛頭轉向美光，留言大量以押韻嘲諷「美光美光，黯淡無光」、「買進美光，頭頂發光」、「持有美光，雙眼無光」、「內褲輸光」，顯示部分投資人對美光股價表現與評等分歧高度敏感。

不同意見則質疑投行報告的可信度與動機，出現「高盛反買別墅靠海」、「是不是又要倒貨+吃貨」等說法，並回憶過往喊盤爭議，提醒「股價已經反映了，根本漲不動」。也有網友延伸到終端需求面，認為若iPhone、筆電價格上漲，需求未必真如報告所稱「衝擊有限」，整體仍須留意景氣循環與追高風險。

PTT 台股 記憶體
