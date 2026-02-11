美製車關稅傳歸零「汽車降價1成」？網不信：台灣玩法是加價賣

外傳美製汽車關稅政策即將拍板，經濟部2月10日將邀集國產車廠與車輛工業同業公會開會，引發PTT網友熱議。討論焦點集中在「關稅若從17.5%降至0%，車價到底該降多少」、車商是否會把降稅利益回饋消費者，以及「台灣會不會又上演先漲再降」的質疑聲浪。

根據媒體報導，若美製汽車關稅歸零，推估售價降幅可接近1成，除特斯拉外，包括FordMustang、Jeep等美製車款也可能調降。不過業界也指出，即使關稅下調，美國製造成本、原物料與運輸費用上升，加上仍有25%至30%貨物稅等因素，認為不太可能出現大幅降價，更不至於出現「降價40%」或「百萬內買特斯拉」的情況。

一名網友在PTT轉貼新聞後表示，汽車0關稅「傳了好久」，如今終於可能成真，並稱關稅從17.5%變成0%後，「業界人士說汽車降幅會大降近一成，真的是太感激了」。這番說法隨即引來網友計算與吐槽，有人直言「照算式不是應該降20%？」也有人認為合理降幅至少落在12%至16%，質疑「一成？？其他錢哪去了？？？」。

多數留言則傾向不信車商會「照比例」降價，網友普遍以「台灣的玩法是加價賣」、「先漲再降」形容市場現象，並拿鮮乳、奶粉等過往降稅卻未明顯反映售價的案例類比，認為車商可能以運輸、原物料、人力等名目吸收降稅空間。也有不少人把焦點指向結構性稅負，認為貨物稅未動前，降價幅度恐有限。

另有不同聲音認為，若總代理不降，外匯車與平行進口可望搶市，甚至引發「外匯商大戰進口商」；也有人期待特斯拉更可能率先調價帶動競爭。同時也出現延伸討論，包括關稅、貨物稅疊加如何計算、二手車市場是否受衝擊，以及「降稅不等於降價」的消費端觀望情緒，顯示政策消息尚未落地前，市場預期已先行分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。