30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

台股盤面熱度延燒到記憶體族群。有媒體刊出專訪，力積電（6770）董事長黃崇仁直言，這波記憶體缺貨是他30年來第一次看到的現象，甚至認為短期內難以緩解。消息一出，立刻引爆股板討論，信者恆信、疑者更多。

在AI帶動高頻寬記憶體需求下，原廠資源集中在高毛利HBM，傳統DRAM供給不足，形成結構性缺貨。黃崇仁表示，「這是我做記憶體30年來，第一次看到這種現象」，且只要AI持續發展，記憶體需求就不會下降。他也提到，三大記憶體大廠因HBM獲利佳，短期內不會回頭生產傳統DRAM，依美光說法，2028年或許才有一點曙光，但難以完全解決。

部分網友選擇無條件力挺，認為缺貨邏輯明確，產能短期難補，不少人直呼「相信黃董！！」、「相信黃董」、「#相信」、「感謝訊號！！！！」、「這次真的不一樣!」、「如果AI再推出革命性應用，記憶體缺貨潮只會繼續加重」。

另一派則高度警惕，認為黃崇仁發言反而是危險訊號，過往經驗讓人心生陰影，包括「割韭菜就不是第一次了」、「出貨文」、「懂了 空」、「黃董的口碑，懂的都懂」、「一開口就跌，馬的！」、「你告訴我 你還想不想炒高股價就可以了」、「跟王雪紅真的好像XD」、「這次真的相信黃董，不對，是相信記憶體啦XD」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。