過年要不要抱股？指數投資人曝會領「這筆錢」出來：放高利活存多一些利息

過年要不要抱股這種問題，應該不用問我了，應該大家都知道我答案是什麼。

至於過年和沒過年有什麼差別？要做什麼事呢？我過年前唯一會要做的事，就是剛才把因為台股上漲，期貨帳戶多的錢領出來。（之前講過我會大約多留可以跌2000點的保證金，多的就可以領）反正過年不會跌，多的錢放高利活存也是多一些利息。

如果沒用期貨的指數化投資人，那真的沒什麼差別，就是如果是複委託定期用美元投入的投資人，如果扣款在過年期間，記得要先把美元換好，其他應該也都沒什麼要注意的。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。