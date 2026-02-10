他聽分析師建議封關前清空持股…見連兩日大漲崩潰了！網：睡得好無價

台股即將迎來封關日，不少投資人原本只想「抱現金安心過年」，卻沒想到封關前行情急轉直上。台股連兩日強彈，讓部分在上周五選擇下車的投資人瞬間陷入情緒拉扯，股版也出現「現在回頭看真的很嘔」的真實心聲。

原PO表示，自己原本滿手台積相關持股，但去年過年後的下跌陰影仍在，加上擔心「川皇過年期間會不會又有驚人之舉」，再配合不少分析師示警年後恐大跌，最終在心理壓力下選擇幾乎清空持股。沒想到隨後台美股同步強彈，讓原PO直言「現在心情超差」，也開始懷疑「是不是以後應該無腦信仰台積就好」。

不少網友認為，這次情緒崩潰的關鍵，在於「太相信分析師、太想預測短線」。「信分析師XDD」、「你幹嘛信分析師」、「分析師的話當笑話看不是常識嗎 看漲說漲看跌說跌」、「就說不要預測短期漲跌」、「台積看短線 笑死」、「分析師預測得準 還需要當分析師嗎？」相關留言幾乎一面倒嘲諷過度解讀市場訊號。

也有另一派網友相對冷靜，認為在長假前降風險本來就是選擇問題。「哲哲會說至少你睡得安心:)」、「沒有 全紅好爽」、「睡得好 無價！ 總比被錢砸醒強..」、「不要事後論 你怎麼知道過年後開盤不會崩？」、「鎖七天 風險沒辦法控制 賣掉是比較好」，認為與其FOMO，不如接受自己的風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。