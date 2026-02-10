封關倒數台股狂飆600點！詹璇依點出美股「驚奇反彈」3大主因

快訊

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依分析美股受黃仁勳喊話支撐與ISM製造業指數轉強激勵，帶動台股封關前出現強勁反彈走勢。中央社
財經主持人詹璇依分析美股受黃仁勳喊話支撐與ISM製造業指數轉強激勵，帶動台股封關前出現強勁反彈走勢。中央社

＊原文發文時間為2月9日

財經主持人詹璇依指出，距離台股封關進入倒數，周一台股出現明顯反彈走勢，盤中一度大漲800多點，終場收盤上漲約600點。她認為，關鍵原因在於上週五美股出現「驚奇大反彈」，進而帶動市場情緒回溫。

詹璇依分析，美股上週五強勁反彈，主要有三個原因：

第一，是輝達執行長黃仁勳出面喊話，回應市場對科技股財報公布後、資本支出持續增加的疑慮。市場原先擔心企業資本支出擴張恐怕只是「燒錢」，但黃仁勳明確指出，這樣的資本支出增加是必要且合理的。

她轉述，黃仁勳同時看好，相關資本支出與基礎建設期可望延續7到8年，未來算力需求只會持續增加，整體仍屬於長線發展趨勢，也為科技股提供了正面支撐。

第二個因素，詹璇依指出，從經濟基本面來看，美國經濟仍展現韌性。美國最新公布的ISM製造業指數不僅站穩榮枯線50之上，來到52.6，更創下2022年以來最快增速，顯示美國景氣目前仍維持相對溫和的成長狀態。

第三，詹璇依表示，過去一週美股的劇烈震盪與回檔，主要是針對估值偏高的個股進行去槓桿調整。當市場重新回到基本面觀察後，疑慮逐步被消化，也讓股市出現反彈。

＊原文發文時間為2月9日 財經主持人詹璇依指出，距離台股封關進入倒數，周一台股出現明顯反彈走勢，盤中一度大漲800多點，終場收盤上漲約600點。她認為，關鍵原因在於上週五美股出現「驚奇大反彈」，

