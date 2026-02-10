群創前總座賣股「94％執行」稱惜售！網酸爆：幾乎賣光還演低估？

群創（3481）近期搭上面板級扇出型封裝（FOPLP）轉型題材，股價相對抗跌；前總經理、現任法人代表董事楊柱祥原申報轉讓500張，最終賣出472張、執行率約94.4%，仍有28張未售，理由為「股價不理想」，引發市場與PTT股板熱烈討論。網友聚焦在「賣到差不多了卻被包裝成惜售」的敘事是否帶風向，以及內部人賣股究竟是看好還是出貨訊號。

根據媒體報導，群創自2025年底走強、衝上四年高點後出現大股東賣股潮，楊柱祥於1月初申報轉讓，預計1月2日至2月1日透過一般交易賣出。以2月6日收盤價21.8元推算，此次套現約1029萬元，楊柱祥手中仍持有逾2267張。報導並提到市場關注後續法說會是否能釋出FOPLP產能放量利多，以推升股價挑戰前高。

一名網友在PTT轉貼新聞以偏多口吻解讀，認為「現在的股價還是太便宜」，強調內部人蹲久了「只賣一點換現金、依舊看好後市」，甚至喊出「目標價80」是否可期。不過留言區風向明顯分歧，許多人第一時間就以「高層賣股？週一一根」、「訊號來了」回應，認為內部人賣出本身就是警訊，並反問「依舊看好後市發展的話那不要賣R」。

多數網友的主要共識是嘲諷「94%也能叫惜售」，直指「賣掉94%講成惜售」「400多張都賣光了說三小惜售」，質疑報導與原PO敘事邏輯不通。也有人點出關鍵在於他仍持有2000多張，「只是先申報500」並不代表看好，反而可能是「高檔倒垃圾沒倒完」、或「掛太高沒人買」才剩28張未賣，引來「28張搞得像28萬張」的戲謔。

不同意見與延伸討論則集中在影響力與交易量對比，有人認為500張相較每日數十萬張成交量「說明不了什麼」，但也有人提醒「內部人士賣股，懂的就懂」，懷疑是針對散戶的訊息操作；另有網友把話題拉回基本面與產業，質疑FOPLP營收占比有限、炒作成分高，認為「都剩炒作還不賣，給主力玩就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。