謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

財信傳媒董事長謝金河指記憶體、載板、矽光子、低軌衛星等4族群已成台股新核心，並以南亞科股價從約25元飆至326元、市值破兆為例，引發PTT股板熱議，不少人吐槽「老謝開口」是否再度成為反指標，網友一面吐槽「包牌式點名」，一面擔心熱門族群隔天就走弱，直呼「完了」「丸子」。

根據媒體報導指出，台股元月大漲3100點、漲幅10.7%，謝金河在《先探》撰文認為由AI帶動的記憶體需求，推升日韓股市與半導體鏈表現，並點出南亞科8個月前市值僅767億元，如今股價衝高、市值站上1兆元、躍居台股第10大。文中也提到台塑集團去年11月轉讓持股均價不高，形同「賣飛」，凸顯這波行情超出大股東預期。

一名網友在PTT轉貼新聞後以「老謝開示了」開場，強調記憶體、載板、矽光子及低軌衛星值得「抱股過年」，等待新年噴發行情。不過貼文一出就被網友反向解讀，有人追問「老謝自己有賣飛嗎」「老謝有買嗎」，也有人直接下結論「要趕快賣了」「誰可以讓老謝閉嘴」，將焦點鎖定在謝金河過往被視為反指標的市場傳說。

多數留言形成共識，認為一次點名4大熱門族群宛如「AOE」「地圖砲」，等同把市場強勢題材全掃過一遍，「熱門股全部點一遍」讓持股者反而不安。網友輪番以「明天開高走低」、「開示完電梯往下」、「跳空缺口保重」等語句自嘲，還有人戲稱這是「東方神秘力量」，甚至把4族群寫成「空軍菜單」；也有人延伸到個股，直呼「南亞科保重」「低軌衛星也要墜落了？」

另有不同意見與補充討論指出，謝金河文章引用大量數據仍偏「事後諸葛」，真正有用的是提前點出趨勢；也有人認為他近期「很準」，所以被點名更該提高風險意識。部分網友則回到基本面質疑南亞科與HBM、GDDR、NAND關聯度，直問「到底在漲什麼」，或認為「只有矽光子能自救、其他散戶爆炸多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。