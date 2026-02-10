台股漲621點衝進史上前十！網一面倒喊「無感」：看漲幅才準

臺灣證券交易所(TWSE)統計顯示，加權指數2月9日收盤32,404.62點，單日上漲621.70點、漲幅1.96%，以「漲點」計算擠進史上前十大，卻在PTT股板引發反向熱議。多數網友直言「體感沒有前十」、「漲不到2%就進前十」，討論焦點集中在高基期下「漲點排行榜」是否失真，以及權值股拉抬下多數持股為何無感。

依TWSE資料，史上最大單日漲點仍為2025年4月10日上漲1,608.27點、漲幅9.25%，當天成交量也達2,085億元；相較之下，2月9日雖以621點列第十名，但漲幅僅1.96%，成交量6,494億元。原PO貼出前十大漲點與歷史漲幅排名，並補上過往資料、更新成交量，試圖讓網友對照「點數」與「百分比」的差異。

一名網友整理數據後，實際引來不少人感嘆高點時代的「排行榜」意義降低，有人直言「點數嚇死人、啪數笑死人」，也有人指出「現在基期高，漲幅才是重點」。不少留言將感受落差歸因於市場結構，認為漲勢集中在權值股，導致「持股無感」、「中小根本沒啥漲」，甚至嘲諷「台積電一個人的武林」、「扣掉台積電剩多少」。

在主要共識上，網友普遍認為與其看「漲點」，不如看「漲幅%」才具可比性，「都32K了還在看點數？」成為高頻回應；也有人以交易體感補刀，形容現況像「日常」、甚至「其實蠻爛的」，並延伸到盤勢節奏，提到「開高走低一堆」、「鬼指就愛開高走低」，反映對行情續航力的不安。

不過留言也分歧，有人用反串預告「明天跌停」、「會崩1500點」，也有人偏多喊話「明天持續看好」、「上看40000不要不信」。另有網友補充觀察OTC漲跌家數、記憶體族群表現，或以自身損益自嘲「大漲點恥股都是綠的」，讓這次「前十漲點」話題從數據延伸到結構性輪動與投資人真實體感的落差。

